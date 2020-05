Loveparade-Gedenkstätte verwüstet: Kripo sucht weiter Zeugen

Die Schäden an der Loveparade-Gedenkstätte in Duisburg.

Duisburg. Die Polizei Duisburg sucht Zeugen, die Hinweise zur Verwüstung der Loveparade-Gedenkstätte geben können. Tatzeit kann genauer eingegrenzt werden.

Die Kriminalpolizei Duisburg ist immer noch auf der Suche nach Zeugen, die Hinweise auf die Sachbeschädigung an der Loveparade-Gedenkstätte am Karl-Lehr-Tunnel geben können. In der vergangenen Woche hatten Unbekannte die Trauerstelle mutwillig verwüstet und etwa eine Gedenktafel zerstört.

Nach einem ersten Aufruf der Polizei hatte sich ein Taxifahrer aus Xanten gemeldet. Der 59-Jährige gab an, noch gegen 8.30 Uhr am Dienstag, 5. Mai, dort gewesen zu sein – zu diesem Zeitpunkt war noch alles in Ordnung.

Tags darauf, Mittwoch 6. Mai, war das Werk der Vandalen gegen 16 Uhr bemerkt worden. Nach wie vor ist unklar, wer für die Tat verantwortlich ist. Zeugen können sich mit Hinweisen an das Kriminalkommissariat 36 wenden, 0203 2800.