Litfaßsäule brennt in Meiderich – Duisburger Kripo ermittelt

Duisburg. Eine Litfaßsäule hat in der Nacht zu Freitag am Bahnhof Meiderich gebrannt. Die Kriminalpolizei Duisburg ermittelt zur Brandursache.

Die Feuerwehr rückte um 0.46 Uhr zur Von-der-Mark-Straße aus, konnte den Brand löschen. Die Kriminalpolizei ermittelt nun zur Brandursache.

Brand in Meiderich: Polizei nimmt Hinweise entgegen

Hinweise aus der Bevölkerung nimmt das Kriminalkommissariat 11 unter 0203 280 0 entgegen.

