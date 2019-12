Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Lehrermangel: Abordnungen sind zumutbar

Weit über 100 Stellen für Grundschullehrer sind an den 75 Duisburger Grundschulen unbesetzt. Vor allem den Brennpunktschulen fällt es schwer, neue Lehrer zu gewinnen. „Man sollte erneut über Abordnungen nachdenken“, findet Birgitt Keens. Das, so erinnert sie, sei nicht neu: „Als ich 1978 in den Schuldienst kam, herrschte auch Lehrermangel, den Einsatzort konnte niemand frei wählen.“

Während der Ausbildung sollten Lehramtsanwärter durch verschiedene Schulformen rotieren, empfiehlt die langjährige Schulleiterin: „Ich hatte diese Möglichkeit 1980 in England, das war sehr lehrreich.“ Es brauche „eine positive Einstellung, um das auszuhalten“, sagt sie über die Arbeit an Brennpunktschulen. Wer sie während der Ausbildung kennenlerne, sei eher dazu bereit, sich der Aufgabe zu stellen. „Und die Befindlichkeiten einiger Gymnasiallehrer würde das sicher relativieren“, vermutet sie.