Die Duisburger Kripo sucht nach einem Laubenbrand in Rumeln-Kaldenhausen Zeugen.

Laube in Flammen

Laube in Flammen Laube durch Feuer zerstört: Kripo in Duisburg sucht Zeugen

Duisburg. Eine Laube ist in Rumeln-Kaldenhausen bei einem Brand vollständig zerstört worden. Die Duisburger Kripo ermittelt und sucht jetzt Zeugen.

Eine Laube an der Straße „Am Volkesberg“ in Rumeln-Kaldenhausen ist nach Angaben der Duisburger Polizei am Freitagabend, 10. Juli, gegen 22.20 Uhr bei einem Feuer vollständig zerstört worden. Zeugen hatten den Rauch bemerkt und die Rettungskräfte gerufen. Verletzt wurde niemand.

Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat, soll sich bitte bei der Kripo (KK 11) unter 0203/2800 melden.