Krabbelgruppe der Awo singt in Duisburg online mit Nora

Duisburg. Aus der Not verlegt die Awo Duisburg ihre Krabbelgruppe jetzt ins heimische Wohnzimmer. Die Kinder haben bei den Online-Kursen viel Spaß.

„Hallo Kinder! Hier sind wir wieder“, ertönt es aus dem Smartphone. Auf dem Display erscheint Simone mit dem schönen Nachnamen Fröhlich, sie sitzt an ihrem heimischen Esstisch. Auf ihrer Schulter krabbelt Nora, die bunte Stoffraupe. Simone Fröhlich leitet einen Musik- und Bewegungskurs für Ein- bis Fünfjährige bei der Awo in Duisburg. In diesen Zeiten: online. Über die Videoapp Zoom. So können alle Eltern sich zuschalten und mit ihrem Nachwuchs singen, tanzen oder Musikinstrumente aus Töpfen und Kochlöffeln basteln. Oder auch mal einem Nudelsieb.

Corona macht kreativ. „Es muss ja weitergehen und Kinder brauchen Kontakte und Bewegungsanreize“, sagt die Ideengeberin des Online-Musikkurses. Simone Fröhlich ist Gesundheitsberaterin und Baby-Plannerin. Die 47-Jährige bietet seit zehn Jahren Eltern-Kind-Kurse bei der Awo an. „Singt die Nora früh am Morgen, singt sie leis‘, singt sie laut“, ist hier das Lieblingslied aller Kinder. Dann sind alle sofort im Bann des geringelten Gefährten. „Die Kinder lieben sie und warten schon immer auf Nora. Wir wecken sie gemeinsam zum Singen“, erzählt Simone Fröhlich.

Corona: An der Düsseldorfer Straße ist es ruhig geworden

Doch an der Düsseldorfer Straße ist es in den letzten Monaten ruhig geworden. An der Leine im Gruppenraum hängen noch Luftschlangen von Karneval. Die gelben Osterküken aus Papptellern sind noch nicht fertiggestellt. Kein Kind tanzt und turnt in dem großen Bewegungsraum mit Rutsche und Sprossenwand. Seit das Virus hier alles lahmgelegt hat, bleibt das Leben zu Hause. Nur in der WhatsApp-Gruppe herrscht reger Kontakt. Eltern und Kursleiterin tauschen sich aus. Wann es wohl weitergeht? Was die Kinder so machen? Alles am Handy. Da kommt Simone Fröhlich eine Idee.

Die Neudorferin fährt zur Awo nach Wahnheimerort und holt Raupe Nora zu sich nach Hause, setzt sich mit ihr an den Küchentisch und nimmt ein Video für die Kinder auf. Simone Fröhlich beginnt zur Begrüßung natürlich mit „Singt die Nora...“ - das weckt die Aufmerksamkeit bei den Kleinen. Und schafft Entlastung bei den Großen. Lisa Müller-Arnold, Leitung vom pädagogischen Fachbereich der AWO-Familienbildung sagt: „Den Kindern fehlt momentan der Kontakt und ich bin sehr glücklich, dass wir so ein Kursvergnügen mit Sicherheit anbieten können.“

Mit Nora wird bei den Kindern alles gut

Immer also, wenn eigentlich Kurstag wäre, macht Simone Fröhlich ein neues Filmchen mit dem Luftballonlied oder einer Geschichte von der Biene Honigtau. Immer also, wenn die Kleinen knatschig werden, heißt es dann irgendwo in einem Duisburger Haushalt: „Komm‘, Schatzimann, wir gucken Nora!“ Und alles wird gut.

Der Kurs Mit Nora kann online bei der AWO gebucht werden. www.familienbildung-duisburg.de. Er findet immer dienstags von 16 Uhr bis 16:30 Uhr statt. Der Kurs „Bewegung und Musik“ läuft noch online bis zum 7. Juli, er kostet 20 Euro. Teilnehmer können jederzeit einsteigen. Die Awo berechnet dann die noch vorhandenen Kurstage.

Sollte es nach Kursablauf weiterhin Corona-Beschränkungen geben, passt die AWO ihr Angebot an. Dann wird es auch weiterhin online Kurse für Kinder und Familien geben.Der Kurs läuft über das Programm Zoom. Dort loggen sich die Teilnehmer ein. Dann können sie Simone fröhlich und Raupe Nora sehen.