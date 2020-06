Kontrollen: Kaum DVG-Fahrgäste ohne Maske in Bus und Bahn

DVG-Kontrolleure in Duisburg überprüfen in Corona-Zeiten täglich neben den Tickets auch die Einhaltung der Maskenpflicht.

Duisburg. Die DVG hat auch in dieser Woche die Einhaltung der Maskenpflicht in Bussen, Bahnen und an Haltestellen in Duisburg kontrolliert.

Nach der Großkontrolle am Donnerstag, 18. Juni, mit dem Ordnungsamt in Meiderich überprüfen Teams der Duisburger Verkehrsgesellschaft AG (DVG) weiter täglich die Einhaltung der Maskenpflicht in Bussen, Bahnen im gesamten Liniennetz und an Haltestellen. Insgesamt 8302 Fahrgäste wurden in dieser Woche laut DVG kontrolliert, 556 davon hatten den Mund-Nasen-Schutz nicht korrekt oder gar nicht angelegt.

Die meisten Fahrgäste waren demnach einsichtig und folgten der Aufforderung der DVG-Mitarbeiter, den den Schutz sofort korrekt anzulegen. 65 Fahrgäste, das sind 0,78 Prozent, mussten aus Bus oder Bahn verwiesen werden. An Haltestellen hatten 480 Fahrgäste die Mund-Nasen-Bedeckungen nicht korrekt oder gar nicht angelegt, was sie dann aber laut DVG alle nachholten. Bußgelder in Höhe 50 Euro bei Verstößen können ohnehin nur die Ordnungsbehörden aussprechen.

Kontrollen in Duisburg: DVG erwischt in dieser Woche 350 Fahrgäste ohne gültiges Ticket

Darüber hinaus kontrollierte das Verkehrsunternehmen die Tickets der über 8000 Fahrgäste, 350 waren ohne gültigen Fahrausweis unterwegs. Demnach betrug die Beanstandungsquote 4,22 Prozent. Die DVG betont, dass Schwarzfahren kein Kavaliersdelikt, sondern eine Straftat sei. Bereits wer zwei Mal ohne gültiges Ticket angetroffen wurde, bekomme neben der Zahlung des erhöhten Beförderungsentgeltes in Höhe von 60 Euro eine Strafanzeige.

