Knies wegen eines weiteren Knöllchens

Edgar Galka hat noch wegen eines anderen Knöllchens Knies mit dem Duisburger Ordnungsamt. Am 26. September 2019 hat er seinen Motorroller im Bereich des Fernbusbahnhofs an der Mercatorstraße abgestellt. „Da gibt es einen sechs Meter breiten Gehweg“, so der Duisburger. „Da behindere ich niemanden.“

Der 69-Jährige habe deshalb gegen auch diese 20-Euro-Strafe ebenfalls Einspruch eingelegt – ebenso gegen den späteren Bußgeldbescheid in Höhe von 48,50 Euro. Auch in diesem Fall will er es auf ein Gerichtsverfahren ankommen lassen.