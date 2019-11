Kitas: Fast alle Bewerber erhielten einen Platz

Duisburg Erzieherinnen: Alle Stellen bei der Stadt besetzt

In allen städtischen Kindertageseinrichtungen sind zum Start des Kita-Jahres alle Personalstellen besetzt, teilt die Stadt mit. „Die Personalbemessung richtet sich nach den für ein Kindergartenjahr aktuell eingerichteten Gruppen und wird nach gesetzlichen Vorgaben vorgenommen und, soweit möglich, zeitnah besetzt.“

Ein Kita-Team besteht in der Regel aus der Leitung, der stellvertretenden Leitung, Erziehern, Kinderpflegern und einer Hauswirtschaftskraft. Je nach Größe der Kita und Art der Beschäftigung können so in einer Einrichtung bis zu 30 Beschäftigte eingesetzt sein.

Bei Engpässen (zum Beispiel aufgrund von Urlaub/Krankheit) werde auf den eingerichteten Springerpool zurückgegriffen. Sollten darüber hinaus unvorhergesehene Ausfälle auftreten, wird die jeweilige Kindertageseinrichtung mit Personal im Rahmen von Aushilfs- beziehungsweise Zeitverträgen unterstützt.