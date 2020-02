Duisburg. Das Festzelt im Duisburger Mercatorviertel bietet zu Karneval ein volles Programm. Alle Infos zu Terminen und Vorverkauf in der Übersicht.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Karneval in Duisburg: Das Programm im großen Festzelt

Darüber, dass die geplanten Baumaßnahmen im Mercatorviertel bislang nur auf dem Papier stehen, dürften die Karnevalisten nicht besonders traurig sein. Denn in dieser Session kann das beliebte Festzelt des Hauptausschuss Duisburger Karneval noch an seinem gewohnten Platz an der Gutenbergstraße stehen. Es wird an den tollen Tagen wieder ein Anziehungspunkt für Feierwütige sein.

Am Altweibertag, 20. Februar, geht es – wann auch sonst – um 11.11 Uhr los (Einlass 10 Uhr). Für acht Euro Eintritt an der Tageskasse dürfen sich nicht nur Möhnen auf ein buntes sechsstündiges Bühnenprogramm freuen, bei dem unter anderem die Kölner Bands „Chanterella“, „Veedel vor 12“ und „De Dröpkes“ auftreten. Mit dabei sind auch das Duisburger Duo „Stark Reduzierte Einzelstücke“ und das DJ-Duo „Schwarzwaldzimmer“. Selbstverständlich werden sich auch Prinz Sascha I. nebst Gefolge und die Duisburger Kinderprinzencrew der Narrenschar präsentieren.

Duisburg: Altweiberparty und „Bunter Abend“ mit Kai Magnus Sting

So sah es schon 2018 und 2019 aus. Das großzügige Zelt an der Gutenbergstraße wird auch diesmal wieder ein Anziehungspunkt für die Narren sein. Foto: Foto: Fabian Strauch

Die Regeln aus dem Vorjahr gelten auch diesmal: Speisen und Getränke dürfen mitgebracht werden. „Auf Glasflaschen und auf Sporttaschen oder Rollkoffer, über die andere stolpern könnten, muss aber verzichtet werden“, mahnt Michael Jansen, Präsident des HDK, für Sicherheit. Für aufgehängte Kleidung wird ebenfalls nicht gehaftet.

Eine neue, wenn auch nicht ganz neuartige Veranstaltung erwartet die Besucher des König Pilsener-Festzeltes am Nelkensamstag, 22. Februar. Erstmals veranstaltet die Prinzengarde Duisburg, unterstützt durch den HDK, einen „Bunten Abend mit Kai Magnus Sting“. Humor ist garantiert, wird aber nicht nur karnevalistischer Natur sein. Details des Programms sind noch nicht bekannt. Dafür aber die Eintrittszeit 19 Uhr (Einlass 18 Uhr) und die Eintrittskosten, die 17 Euro pro Person betragen. Karten können über die Homepage der Prinzengarde unter www.prinzengarde-duisburg.de bestellt werden.

Herrenfrühschoppen am Sonntag und VIP-Tribüne an Rosenmontag

Wie gewohnt tritt der HDK das Zelt am Karnevalssonntag, 23. Februar, wieder an den Gentlemen’s Club Duisburg ab. Ab 11 Uhr (Einlass 10 Uhr) geht es beim Herrenfrühschoppen mit einem Programm aus Karneval, Comedy und Schlager rund. Tickets ab 29 Euro erhalten die Herren bei der Firma Holt Mode auf dem Sonnenwall 9 oder unter 0203 28901119. Ab 14.30 Uhr dürfen dann die Damen das Festzelt stürmen und mitfeiern. Ab 15 Uhr wird dort der Sänger und Alleinunterhalter Peter Wackel Unterhaltung bieten.

Der Vorverkauf für die VIP-Tribüne am Rosenmontag, 24. Februar, läuft schon auf Hochtouren. Im Wyndham Hotel „Duisburger Hof“ und vor dem Stadttheater bietet der Hauptausschuss wieder sein All- Inclusive-Paket – rustikaler Imbiss vor dem Zug, Getränke bis zum Zugende und Eintritt zum Närrischen Heerlager für 54 Euro pro Person an. Bestellungen sind unter www.hdk-ev.de möglich.

Abschied von den Tollitäten nach dem Zug

Wer nur die After-Show-Party und das Heerlager genießen will, kann das ab 16 Uhr (Einlass 15 Uhr) im Festzelt im Mercatorviertel tun. Im Laufe des Nachmittags werden noch einmal Kapellen aus dem Rosenmontagszug und die letzten Auftritte der amtierenden Tollitäten zu sehen sein. Eintrittskarten können verbindlich unter www.hdk-ev.de vorbestellt werden. Egal ob online oder an der Tageskasse: Der Eintritt kostet acht Euro. Kinder unter 14 Jahren in Begleitung eines Erziehungsberechtigten haben freien Eintritt.