Thomas Damaschke bietet den Diabetes-Treff für Kinder und Jugendliche an jedem ersten Dienstag im Monat ab 15 Uhr im Jugendzentrum Adlerstraße in Wanheimerort an. Darüber hinaus gibt es Freizeitangebote an den Wochenenden.

Weitere Informationen gibt es bei Damasche unter 0203/ 73 88 54 21, 0151/17 06 19 97 und online auf www.diajugend.de.