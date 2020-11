Duisburg. Fast 100 Millionen Euro war das Duisburger Citypalais bei Eröffnung wert. Jetzt wurde die Edelimmobilie in einem Bieterverfahren verkauft.

Das Duisburger Citypalais ist verkauft . Mehr als 100 Millionen war das Gebäude an der Duisburger Königstraße bei der Eröffnung wert. Jetzt wurde das Citypalais in einem Bieterverfahren verkauft.

ist . Mehr als 100 Millionen war das Gebäude an der Duisburger Königstraße bei der Eröffnung wert. Jetzt wurde das Citypalais in einem Bieterverfahren verkauft. Über den Kaufpreis des Citypalais in Duisburg wurde Stillschweigen vereinbart. Bei dem Transaktionsvolumen dürfte es sich wohl um einen dreistelligen Millionenbetrag gehandelt haben.

des wurde Stillschweigen vereinbart. Bei dem Transaktionsvolumen dürfte es sich wohl um einen dreistelligen Millionenbetrag gehandelt haben. Aktuell soll das Citypalais in Duisburg bis zu 97 Prozent vermietet sein. Knapp 1100 der 37.700 Quadratmeter stehen in dem Gebäude damit leer. Für die Mieter soll sich durch den Verkauf nichts ändern.

Eine der prominentesten Duisburger Immobilien ist verkauft: Das Citypalais hat den Besitzer gewechselt. Käufer im Rahmen eines strukturierten Bieterverfahrens ist die Volksbank Braunschweig Wolfsburg . Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Beim Transaktionsvolumen dürfte es sich um einen dreistelligen Millionenbetrag handeln.

Das Duisburger Citypalais ist verkauft: „Überregionaler Stellenwert“

„Aus unserer Sicht vereint das CityPalais einen einzigartigen Mix aus Kultur, Arbeiten, Handel und Gastronomie und Entertainment im Herzen von Duisburg und hat damit einen überregionalen Stellenwert entwickelt“, so beschreibt der Sprecher des Immobilien-Investmentmanageres Corestate Capital, die Edelimmobilie. Der Verkäufer, die Hannover Leasing, ist eine Tochter von Corestate.

Laut Hannover Leasing, die das CityPalais 2006 schon vor seiner Eröffnung gekauft hatte, wurde damals für das CityPalais ein Wert von knapp 97,8 Millionen Euro ermittelt , gut das 15-Fache der damaligen jährlichen Mieteinnahmen. Nils Hübener, CIO von Corestate, sagt, Corestate habe das Gebäude „zu einer nachhaltig attraktiven Immobilie“ entwickelt. Anleger hätten eine Rendite „von über 70 Prozent auch das Eigenkapital erzielt.“

Weitere Themen Millionengeschäft: Das Duisburger Citypalais ist verkauft

Citypalais auf der Königstraße in Duisburg ist zu fast 100 Prozent vermietet: Nun ist es verkauft

Nach Angaben der Hannover Leasing ist das Citypalais aktuell zu 97 Prozent vermietet, damit stehen nur gut 1100 der Mietfläche von 37.700 Quadratmetern leer. Prominente Mieter sind die Stadt Duisburg mit der Mercatorhalle sowie das Casino.

Das Duisburger Citypalais hat einen neuen Besitzer: Das Gebäude wurde nun in einem Bieterverfahren verkauft. Foto: Lars Fröhlich / FUNKE Foto Services

Auch sonst setzt das Citypalais hauptsächlich auf Events und Gastronomie: Acht Betriebe vom Eiscafé bis zum Sushi-Restaurant tischen hier auf. Auch Duisburgs größter Anbieter von Escape Rooms sitzt mit Enigmania hier. Im Bereich Einzelhandel ist die Trendkette TK Maxx Ankermieter.

Mit diesem „modernen Nutzungskonzept“ habe man „sehr früh auf den Wandel im Einzelhandel reagiert“, sagt Hübener. Auch investiert hat die Hannover Leasing in ihr jetzt ehemaliges Objekt: Zwischen 2016 und 2018 wurden die Einzelhandelsflächen umstrukturiert, 2019 gab es für acht Millionen Euro unter anderem einen neuen Eingangsbereich sowie eine einladendere Zufahrt zur Tiefgarage mit ihren 649 Stellplätzen.

Citypalais in Duisburg: Für Mieter soll sich durch den Verkauf nichts ändern

Für die Mieter im CityPalais soll sich durch den Verkauf nichts ändern, kündigt die Volksbank BraWo an: Mieten und Laufzeiten blieben bestehen. Ziel des Kaufs sei, „die Immobilie dauerhaft in unser Portfolio aufzunehmen“, sagt Sprecher Daniel Dormeyer. Der eins klarstellen möchte: Der in Branchen-News genannte Kaufpreis von 200 Millionen Euro für das CityPalais sei „falsch“.

Weitere Nachrichten aus Duisburg gibt es hier.