Hütte brennt in Bergheim: Polizei geht von Brandstiftung aus

Duisburg. Unbekannte haben auf einem Hof in Duisburg-Bergheim eine Holzhütte in Brand gesetzt. Die Kriminalpolizei sucht nach den Tätern.

Unbekannte haben in der Nacht zu Freitag eine Holzhütte auf einem Hof in Duisburg-Bergheim in Brand gesetzt.

Laut Polizei bemerkte ein 20-Jähriger gegen 1.20 Uhr, dass die Hütte auf dem Gelände an der Straße In den Peschen in Flammen stand und rief die Feuerwehr. Die konnte den Brand in einem zweistündigen Einsatz löschen, das Feuer griff zwischenzeitlich auch auf einen Unterstand und ein Strohlager über. Menschen und Tiere blieben unverletzt.

Brand in Duisburg: Ermittler gehen von Brandstiftung aus

Die Ermittler des Kriminalkommissariats 11 gehen von fahrlässiger oder vorsätzlicher Brandstiftung aus. Zeugenhinweise nehmen sie unter 0203 280 0 entgegen.