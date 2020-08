Duisburg. Drei Unbekannte haben in Duisburg-Hochfeld Benzin auf die Gleise geschüttet, Gummireifen angezündet und in die Luft geschossen. Kripo ermittelt.

Drei Unbekannte haben am frühen Sonntagmorgen in Hochfeld für Unruhe gesorgt.

Nach Angaben von Zeugen trafen sich die Männer gegen 2.30 Uhr auf der Kreuzung Karl-Jarres-Straße/Wanheimer Straße. Zwei von ihnen kamen zu Fuß, ein dritter Unbekannter fuhr mit einem Auto vor.

Feuerwehr löscht Brand in Duisburg-Hochfeld

Dann ging alles ganz schnell: Die Männer zündeten Gummireifen an, gossen Benzin auf Straßenbahngleise und schossen mindestens einmal in die Luft. Danach flüchteten sie. Das Duo lief in Richtung Brücke der Solidarität, der Autofahrer fuhr in Richtung Düsseldorfer Straße davon.

Die alarmierte Feuerwehr löschte den Brand auf der Kreuzung und streute Bindemittel auf die Gleise.

Vorfall in Hochfeld: Kripo ermittelt

Die Kripo hat nun die Ermittlungen zu dem Vorfall aufgenommen und sucht nach den Tatverdächtigen. Der Mann im Auto soll laut Beschreibung zwischen 1,65 und 1,70 Meter groß sein und eine kräftige Statur und schwarze Haare haben. Zur Tatzeit trug er schwarze Jeans und einen schwarzen Pulli.

Der Unbekannte, der in die Luft schoss, hatte einen schwarzen Trainingsanzug mit hellen Streifen und eine Sturmmaske an.

Ihr Komplize war mit einer kurzen schwarzen Hose, einem schwarzen T-Shirt mit einer hellen Aufschrift im Brustbereich bekleidet.

Polizei Duisburg nimmt Hinweise entgegen

Hinweise nehmen zu den Tatverdächtigen nehmen die Ermittler des Kriminalkommissariats 11 unter 0203 280 0 entgegen. Die Hintergründe der Tat sind noch unklar.