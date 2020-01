Grüne Welle für die Duisburger Krupp-Schüler

Gesünder und nachhaltiger soll das Zusammenleben am Krupp-Gymnasium werden. Das ist der Wunsch, den Schüler, Lehrer und Eltern haben und der in der nächsten Woche umgesetzt werden soll. Zumindest die ersten Anstöße sollen bei den Projekttagen von Dienstag bis Freitag am Flutweg gegeben werden.

30 verschiedene Projekte

„Wir hatten schon seit längerer Zeit keine Projekttage mehr. Der Wunsch dazu wurde an uns durch die Schülervertretung herangetragen“, sagt Benedikte Herrmann, die seit August die Schule leitet. Also wurden gemeinsam mit der Schülerschaft Ideen und Projekte diskutiert und schließlich abgestimmt. „Wenn Wünsche direkt von Schülern kommen, sind diese oft nachhaltiger umzusetzen“, so Herrmann. Ganz einfach, weil es den Schülern besonders wichtig ist.

Die Projektwoche läuft nun unter dem Motto: „Green and Fit“. Es gibt fast 30 unterschiedliche Projekte, die in den vier Tagen, die am Freitag mit einem Schulfest enden, angegangen werden. Dazu gehört etwa die Neugestaltung des Schulhofs, Diskussionen über Elektroautos, Müllvermeidung, aber auch ein Projekt, um für mehr Beschäftigung und Bewegung in den Pausen zu sorgen.

Es soll ein Schulsanitärdienst eingerichtet werden

Außerdem soll ein Schulsanitätsdienst eingerichtet werden und der Fahrradkeller verschönert werden. „Die Projektwoche dient in vielen Bereichen der Konzeption“, sagt Herrmann. Die Umsetzung müsse dann kontinuierlich fortgeführt werden. Viele Ideen seien direkt aus der Schülerschaft gekommen. So wie die, den Fahrradkeller zu streichen. „Der ist sehr groß und der Plan ist, dass zukünftig die Abiturienten, die die Schule verlassen, ihre Initialen dort herein schreiben sollen“, sagt SV-Schüler Sefa aus der Qualifikationsphase 1, früher 11. Klasse.

Auch Exkursionen stehen auf dem Programm

Die Projekttage sollen nicht nur auf dem Schulgelände stattfinden, sondern auch außerhalb. So wird es mittwochs Exkursionen geben unter anderem an ein Gymnasium in Tönisvorst, an dem es bereits einen funktionierenden Schulsanitätsdienst gibt, aber auch zum Seniorenzentrum Von-Bodelschwingh-Haus. Dort sollen die Schüler generationsübergreifende Interviews mit älteren Menschen führen, etwa zum Thema Plastikvermeidung – früher und heute.

Mittelpunkt der Projekttage soll die Aula sein. Dort wird die Schülervertretung einen Platz zum Austausch und Entspannen vorbereiten. „Der Plan ist es, eine Bar mit Essen und Trinken einzurichten, dazu Sitzgelegenheiten, Musik und einen Kicker“, sagt Mika, 9. Klasse. Die Schüler hätten ihre eigenen Interessen bei den Vorschlägen einbringen können und so sei „von Sport bis hin zu Kunst“ für jeden etwas dabei.

Ein Schulfest zum Finale

Großes Finale soll das Schulfest am Freitagnachmittag sein. Dann sollen die Projektgruppen ihre Ergebnisse den Mitschülern, Lehrern und Eltern präsentieren. Dazu gehört auch, dass zum Beispiel Mini-Bienenhotels oder selbst genähte Taschen erworben werden können. Die Spenden sollen unter anderem der Kindernothilfe zu Gute kommen. „Wir wollen auch über die Schule hinaus für die Welt etwas Gutes tun", sagt Benedikte Herrmann.