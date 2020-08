Grüne: Trotz neun neuer Kitas großer Bedarf in Duisburg

Duisburg. Die Grünen kritisieren Mangel an Kita-Plätzen für Kinder mit besonderem Förderbedarf in Duisburg. Bedarf in Stadtteilen unterschiedlich gedeckt.

Die Duisburger Grünen begrüßen die Entstehung neuer Kindertagesstätten im gesamten Stadtgebiet. Trotz dieser positiven Entwicklung gebe es großen Aufhol- und Entwicklungsbedarf in Sachen Inklusion, betont die jugendpolitische Sprecherin Nazan Sirin.

„Zum einen werden neue und moderne Einrichtungen gebaut, zum anderen müssen diese aber auch bedarfsgerecht sein. Dass immer noch 58 Plätze im U3-Bereich für Kinder mit besonderem Förderbedarf fehlen, bleibt leider gänzlich unerwähnt.“

Duisburg: Grüne sehen weiterhin Verbesserungsbedarf

Im Interview mit dieser Zeitung hatte Jugendamtsleiter Hinrich Köpcke erklärt, dass es für das kommende Kindergartenjahr genügend Kita-Plätze geben werde.

Sirin nennt dies „Schönfärberei“. In den nördlichen Bezirken gebe es eine deutliche Unterdeckung bei den Betreuungsplätzen, die südlichen Kitas würden indes mehr Plätze als Kinder vorweisen. Deshalb sei Duisburg nicht gut aufgestellt: „Schließlich will niemand seine Kinder am frühen Morgen durch den Berufsverkehr über die A 59 in die Kita bringen müssen.“ Es bestehe immer noch Verbesserungsbedarf, bis jedes Kind wohnortnah betreut werden könne.