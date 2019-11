Duisburg. Der Wettbewerb „Gründung und Innovation in Duisburg“, kurz GRIID, verspricht Jungunternehmern Unterstützung und Siegprämien.

Gründerwettbewerb in Duisburg: Gewinner winken 15.000 Euro

Im nächsten Jahr startet in Duisburg der neu aufgelegte Existenzgründerwettbewerb „Gründung und Innovation in Duisburg“, kurz GRIID. Das Gemeinschaftsprojekt der Wirtschaftsförderung Duisburg (GFW Duisburg) und des sbm-Projekts der Universität Duisburg Essen richtet sich an potenzielle Gründer und begleitet sie auf dem Weg in die unternehmerische Selbstständigkeit.

So dürfen sich die drei Erstplatzierten in 2020 auf rund 15.000 Euro Siegprämie freuen. Dem Ersten winken 10.000 Euro, für die aus Jurorensicht zweitbeste Geschäftsidee gibt es 4000 Euro und dem Dritten wird der Start mit 1000 Euro versüßt. Antreten können Einzelpersonen oder Teams.

„Duisburg ist gründerfreundlich“

„Duisburg ist gründerfreundlich. Noch mehr Infrastruktur für Start-ups in unserer Stadt zu schaffen, ist unser erklärtes Ziel“, betont Andree Haack, Wirtschaftsdezernent und Mit-Geschäftsführer der GFW Duisburg. Auch ein Webportal, das die Duisburger Wirtschaftsförderung derzeit erarbeitet, soll Gründern zusätzliche Transparenz über passgenaue Serviceangebote ermöglichen. Ansprechpartner für Interessierte des Wettbewerbs ist Existenzgründerberater Angel Álava Pons, 0203 3639365, sowie sein Kollege Andree Schäfer, 0203 3639343.