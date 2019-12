Funketiketten aus Duisburg sollen den Barcode ablösen

Duisburg. Der Paketbote richtet das Lesegerät auf die Ladung des Lieferfahrzeugs und bekommt auf Knopfdruck eine komplette Übersicht. Lageristen erfassen so den kompletten Bestand in einem Regal. Gedruckte Funketiketten ohne Chip sollen das bald kostengünstig möglich machen. Entwickelt wurde die neue Technologie im Projekt „DruIDe“, an dem vier Professoren der Universität Duisburg-Essen (UDE) beteiligt sind. Zwei Start-ups treiben nun die Entwicklung des Systems bis zur Markteinführung voran.

„DruIDe“ an der UDE: Siliziumpartikel aus dem Nanotechnologie-Zentrum

Der Barcode ist derzeit das Mittel der Wahl für individuelle Kennzeichnung, Sortierung und Auslieferung von alljährlich Milliarden Paketen weltweit. Allerdings kann nur jeweils ein Strichcode von den Lesegeräten erfasst werden, der zudem sichtbar sein muss.

Schneller geht’s mit einem chiplosen Funketikett aus Nanosilizium. Das kommt in Form von Nanopartikeln aus den Syntheseanlagen im Nano-Energie-Technik-Zentrum (NETZ) an der Carl-Benz-Straße und dem Institut für Energie und Umwelttechnik (IUTA) der Uni in Rheinhausen. In eine spezielle Tinte eingebracht, kann es direkt auf eine Oberfläche gedruckt und per Laser zu einer funktionierenden elektronischen Schaltung verarbeitet werden.

Im DruIDe-Projekt hat Prof. Dr. Niels Benson die Funketiketten weiterentwickelt, in fünf Jahren sollen sie marktreif sein. Foto: Foto: Christoph Wojtyczka / FUNKE Foto Services

„Wir sind die ersten, die Nanoelektronik aus Silizium drucken können“, erläutert Niels Benson, Professor für Druckbare Materialien für Signalverarbeitende Systeme an der UDE.

Mit seinen Kollegen Thomas Kaiser, Daniel Erni und Roland Schmechel arbeitet er seit 2016 im DruIDe-Projekt (steht für: Druckbare Identifikation) mit fünf weiteren Institutionen zusammen, darunter in den Niederlanden die Universität Twente, der Drucker-Hersteller Meyer-Burger und der Etiketten-Hersteller The Tag Factory.

Im Interreg-Programm Deutschland-Nederland wurde die Entwicklung mit über 3,1 Millionen Euro durch die EU, das niederländische sowie das NRW-Wirtschaftsministerium und die Niedersächsische Staatskanzlei mitfinanziert.

System auf der Messe vorgestellt

Auf der Messe „RFID Tomorrow“ in Darmstadt haben die Projektpartner Ende Oktober das RFID-Etikett (radio-frequency identification) vorgestellt. Seit Anfang Oktober arbeitet das Start-up „airCode“ mit Niels Benson als Geschäftsführer an der Markteinführung der Etiketten.

Duisburg Neue Technik spart auch Rohstoffe Die Funketiketten soll nicht nur die Lagerhaltung erleichtern und die Arbeit von Paketboten vereinfachen, sondern auch Rohstoffe sparen. Im Gegensatz zum Barcode ist das RFID-Etikett wiederverwendbar – und damit auch das Paket, auf das es gedruckt wird. Den Datenschutz sieht Prof. Dr. Thomas Kaiser gewährleistet: „Zum Auslesen des Etiketts benötigt man ein spezielles Lesegerät, das nur in einem Radius von zehn Metern funktioniert. Es verrät lediglich, dass eine bestimmte ID in der Nähe ist.“

Arbeit bleibt noch an der Speicherfähigkeit des Siliziums. Jedes Etikett verfügt über geeignet codierte Sende- und Empfangs-Antennen. „Die Funkwelle aus dem Lesegerät breitet sich über den Funkkanal aus. „Das Etikett selbst ist passiv. Es verändert aber die Welle auf jedem Funketikett individuell“, erklärt Thomas Kaiser. Diese Veränderungen gelangen über den Funkkanal zurück zum Lesegerät. „Ziel ist es, nicht über Transistoren, sondern über Veränderungen der Welle möglichst viele Informationen zu speichern. Bislang gelingt das nur mit wenigen Veränderungen – unser Ziel ist eine Milliarde.“

Die Funketiketten, so genannte RFID-Etiketten, werden mit Nano-Silizium gedruckt und sollen dem Barcode Konkurrenz machen. Foto: Foto: Universität Duisburg-Essen

Bereits seit 2014 gibt es das Start-up „ID4us“ in dem Kaiser mit sieben Mitarbeitern das Lesegerät entwickelt. „Im Forschungsprojekt konnten wir das Reader-System als Gerät bauen, jetzt ist es in der vorwettbewerblichen Entwicklung“, so der Fachmann für Signalverarbeitung. Etwa fünf Jahre soll es noch dauern bis zur Marktreife des Gesamtsystems. Dann, so ist er sicher, werde die Entwicklung konkurrenzfähig sein: „Eine Etikette mit Chip kostet fünf Cent, eine Funketikette nur einen Cent.“

Produkte können im Pulk gelesen werden

Auch im Wettbewerb mit dem Barcode hat das Funketikett Vorteile, glaubt Thomas Kaiser: „Der Barcode hat den Nachteil, dass man ihn immer sehen muss, um ihn zu identifizieren. Die Funketiketten können aber bei einer große Zahl von Produkten im Pulk gleichzeitig gelesen werden.“