Feuerwehr Duisburg rettet Person aus brennendem Dachgeschoss

Die Duisburger Feuerwehr wurde zu einem Dachstuhlbrand an der Kolpingstraße in Alt-Hamborn gerufen.

Duisburg. Die Duisburger Feuerwehr hat am Mittwoch mit einer Drehleiter eine Person aus einem brennenden Dachgeschoss in Alt-Hamborn gerettet.

Die Feuerwehr Duisburg hat am Mittwoch, 24. Juni, mit einer Drehleiter eine Person aus dem brennenden Dachgeschoss eines Mehrfamilienhauses in Alt-Hamborn gerettet. Sie wurde dem Rettungsdienst übergeben. Die Einsatzkräfte waren gegen 12.30 Uhr an der Kolpingstraße gerufen worden. Beim Eintreffen drang bereits dichter Rauch aus dem Dachstuhl des Hauses.

Die Feuerwehr ist insgesamt mit 51 Einsatzkräften, zwei Löscheinheiten und dem Führungsdienst der Berufsfeuerwehr sowie einem Löschzug der freiwilligen Feuerwehr und dem Rettungsdienst vor Ort. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.