Bei dem Feuer in Wanheimerort wurde auch die Hausfassade beschädigt.

Brand Feuer: Mülltonnen brennen in Duisburg-Wanheimerort

Duisburg. In einem Hinterhof an der Fischerstraße in Duisburg-Wanheimerort haben drei Mülltonnen gebrannt. Die Kripo ermittelt zur Brandursache.

Drei Mülltonnen haben am Mittwochnachmittag im Hinterhof eines Mehrfamilienhauses an der Fischerstraße in Wanheimerort gebrannt.

Die Feuerwehr rückte gegen 12.30 Uhr aus, löschte das Feuer. Die Flammen beschädigten an einigen Stellen die Fassade, es entstand ein Sachschaden in Höhe von 2000 Euro.

Brand in Wanheimerort: Polizei Duisburg ermittelt

[In unserem lokalen Newsletter berichten wir jeden Abend aus Duisburg. Den Duisburg-Newsletter können Sie hier kostenlos bestellen.]

Das Kriminalkommissariat ermittelt nun zur Brandursache. Hinweise nehmen die Ermittler unter 0203 280 0 entgegen.