Ferienbetreuung für 180 Grundschulkinder in Duisburg

Ob sich das Feriengefühl in der Coronazeit überhaupt einstellen wird? Immerhin 180 Grundschulkinder können den Duisburger Schulen auch in den Ferien betreut werden.

Für Grundschulkinder in Duisburg soll es in den ersten drei Wochen der Sommerferien eine Betreuung geben. Das Amt für Schulische Bildung arbeitet dabei zusammen mit den Ganztagsträgern. Das Angebot richtet sich an Familien, in welchen mindestens ein Elternteil in den systemrelevanten Bereichen der kritischen Infrastruktur beschäftigt ist.

Die Betreuung findet an sechs über das Stadtgebiet verteilten Schulstandorten in der Zeit von 7.30 Uhr bis 16 Uhr statt. Unter Beachtung des Infektionsschutzes können pro Standort maximal 30 Kinder, aufgeteilt in drei Gruppen zu je zehn Kindern, betreut werden.

Kreative Angebote rund um die Schule - keine Ausflüge

Angeboten werden Spiele, kreative, künstlerische und bewegungsorientierte Aktionen, die im Bereich der Schule stattfinden. Ausflüge sind aufgrund der derzeitigen gesetzlichen Bestimmungen nicht möglich, erklärt die Stadt in einer Mitteilung.

Eine Anmeldung zur Ferienbetreuung für die Dauer von mindestens einer Woche und bis zu drei Wochen, ist ab sofort möglich. Zur Nachvollziehbarkeit der Unabkömmlichkeit des Elternteils ist eine entsprechende Bescheinigung des Arbeitgebers analog zur Notbetreuung in Schulen vorzulegen. Dieses Angebot gilt vorbehaltlich eventuell neu zu treffender Regelungen durch die Landesregierung NRW. Weitere Informationen: www.duisburg.de, Suchbegriff „Ferienbetreuung“.