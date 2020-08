Trickbetrug Fahndung: Falsche Dachdecker bestehlen Seniorin in Duisburg

Duisburg. Zwei Trickbetrüger haben einer 76-Jährigen in Duisburg-Beeck Geld gestohlen. An der Haustür gaben sie sich als Dachdecker aus und boten Hilfe an.

Zwei Trickbetrüger haben am Montag in Duisburg-Beeck eine Seniorin bestohlen. Die beiden Männer gaben sich an ihrer Haustür als Dachdecker aus.

Gegen 11.30 Uhr klingelte das Duo bei der 76-Jährigen an der Friedhofstraße. An dem Haus seien Dachziegel locker, behaupteten die Männer und boten ihre Hilfe an. Weil die Betrüger sich angeblich ein Bild von dem Schaden machen wollten, lies die Seniorin sie ins Haus.

[In unserem lokalen Newsletter berichten wir jeden Abend aus Duisburg. Den Duisburg-Newsletter können Sie hier kostenlos bestellen.]

Polizei Duisburg sucht nach zwei Trickbetrügern

Als die falschen Dachdecker von ihrem vermeintlichen Materialeinkauf nicht zurückkamen, wurde die Frau skeptisch – bemerkte wenig später, dass Geld fehlte.

Die Polizei sucht nun nach den beiden Trickbetrügern, die beide etwa 40 Jahre alt und 1,73 Meter groß sein sollen. Einer der Männer hat laut Beschreibung eine kräftige Statur und mittellange Haare. Er war zum Tatzeitpunkt hell gekleidet. Sein Komplize wird als schlank und braunhaarig beschrieben. Er hatte dunkle Kleidung an.

Ermittler nehmen Hinweise entgegen

Hinweise zu den Tatverdächtigen nehmen die Ermittler des Kriminalkommissariats 32 unter 0203 280 0 entgegen.