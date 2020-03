Duisburg Finkenkrug bietet Bier auf Bestellung

Auch die Studentenkneipe Finkenkrug leert ihre Lager und bietet Bierliebhabern an, verschiedene Flaschenbiere und Limonaden vorzubestellen und abzuholen. Unter abholen@finkenkrug.de kann man ordern. Samstags kann die bestellte Ware dann einzeln abgeholt werden. „Je nach Verfügbarkeit ist es sinnvoll bei der Bestellung ein bis zwei alternative Getränkesorten anzugeben“, erklären die Organisatoren.

Sie vergleichen die Zeiten der Corona-Krise mit der historischen Phase 1988. „So wie wir die Duisburger schon beim Stahlarbeiter-Streik mit einer Gulaschkanone unterstützt haben, so lassen wir euch auch in der Not jetzt nicht alleine.“ Mit randvoll gepackten Biertüten, die zwischen 15 Euro und 25 Euro kosten, lasse sich die Zeit besser überstehen. „Als besonderen Bonus packen wir in jede Tüte noch eine Rolle Toilettenpapier für lau rein, damit die Supermärkte auch noch was für unsere Pfleger, Ärzte und Erzieher und alle systemrelevanten Helfer übrig haben, wenn sie nach Dienstschluss noch einkaufen müssen“, heißt es auf der Facebookseite.