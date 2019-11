Erinnerungsstück: Duisburgerin macht Schmuck aus Muttermilch

Melanie Käpple rührt die Mischung aus Harz und Muttermilch an. Auf der Webseite Milchjuwelen fertigt und vertreibt Melanie Käpple aus Laar Schmuck aus Muttermilch.

Duisburg. Mit Schmuck aus Muttermilch betreibt eine Duisburgerin einen florierenden Shop. Ihre Kunden sind zu Tränen gerührt, aber es gibt auch Kritiker.

Feines Silber umschlingt eine glänzende weiße Perle, hübsch sieht der Schmuck aus. Aber er birgt ein Geheimnis, das manche Trägerin für sich behält, wenn sie nicht in eine Diskussion geraten will. Denn die Perle ist aus Muttermilch. Und damit für die Besitzerin ein wertvolles Unikat, eine Erinnerung an eine besondere und innige Zeit mit dem Kind.