Einbrecherserie in Rheinhausen – Zeuge sieht Jugendliche

Einbrecher drangen zweimal in die Gesamtschule Körnerplatz in Duisburg-Rheinhausen ein.

Duisburg. Nach mehreren Einbrüchen in Schul- und Kita-Gebäude in Rheinhausen geht die Polizei von Serientätern aus. Ein Zeuge sah Jugendliche wegrennen.

Die Kriminalpolizei bittet nach mehreren Einbrüchen in Schulen und Kindertagesstätten in Rheinhausen um Hinweise. Das Kriminalkommissariat 14 geht davon aus, dass sechs Einbrüche beziehungsweise Einbruchsversuche in Rheinhausen-Mitte auf das Konto derselben Tätergruppe gehen. Ein Augenzeuge sah in einem Fall vier Jugendliche davonrennen. Das sind die Taten, zu denen die Ermittler um Hinweise unter der Telefonnummer 0203 2800 bitten:

• In der Nacht zu Freitag, 24. Juli, warfen Einbrecher gegen 3.45 Uhr Scheiben der Gesamtschule Körnerplatz ein und lösten den Einbruchsalarm aus (wir berichteten). In einem Hausmeisterbüro fehlte Geld.

• Zwischen Sonntag, 26. Juli, 17.30 Uhr, und Montag, 27. Juli, 6.10 Uhr, brachen Unbekannte in eine Kita an der Schwarzenberger Straße ein. Sie warfen mit einem Stein das Fenster ein und durchwühlten Schränke.

[In unserem lokalen Newsletter berichten wir jeden Abend aus Duisburg. Den Duisburg-Newsletter können Sie hier kostenlos bestellen.]

• Zwischen Mittwochnachmittag und Donnerstagnacht (29. Juli, 16 Uhr, bis Donnerstag, 30. Juli, 1.30 Uhr) warfen Unbekannte die Fenster einer Kita an der Rückertstraße ein. Auch hier durchwühlten die Einbrecher Schränke und Schubladen.

• In der Nacht zu Donnerstag (zwischen 29. Juli, 18 Uhr, und 30. Juli, 9 Uhr) versuchten Unbekannte, die Tür einer Schule an der Lessingstraße aufzuhebeln. Es blieb beim Versuch.

• In derselben Nacht (29. Juli, 16 Uhr, bis Freitag, 30. Juli, 7 Uhr) schlugen Einbrecher erneut an der Schule am Körnerplatz zu. Sie rissen die Holzlatte ab, mit der das eingeschlagene Fenster gesichert worden war, und gelangten so erneut in das Hausmeisterbüro.

• Ebenfalls in der Nacht zu Donnerstag, 30. Juli, versuchten Unbekannte gegen 1.20 Uhr offenbar die Eingangstür eines Mehrfamilienhauses an der Brucknerstraße aufzuhebeln. Einer der Bewohner hörte Geräusche aus dem Hausflur und ging nachsehen. Er sah vier Jugendliche wegrennen: Einer trug eine Baseballkappe, einanderer eine Umhängetasche.