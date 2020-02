So einträchtig CDU und SPD in der Frage der Osttangente inzwischen an einem Strang ziehen, so erbittert sind die Meinungsunterschiede zu einem möglichen Autohof auf Rheinhauser Stadtgebiet. Zumindest im Stadtteil. Im Rat mögen die Unterschiede im Interesse der Durchsetzung der Osttangente von der CDU nicht betont worden sein. In der Sitzung der Bezirksvertretung hielt die SPD dem CDU-Sprecher Ferdi Seidelt, der sich vehement für einen Autohof im Bereich Asterlagen einsetzte, den anderslautenden Beschluss seiner Ratsfraktion entgegen.

SPD sieht das Land in der Pflicht

Dabei sind die Unterschiede in der Sache gar nicht so groß. Auch SPD und Grüne sehen einen Mangel an Autohöfen und Rastplätzen in der Region, damit Trucker dort pausieren und übernachten können. Doch sehen sie, wie Fraktionschef Marcus Mellenthin deutlich machte, Land und Bund in der Pflicht. Als Standort denkt er eher an andere Städte am Niederrhein Richtung Goch oder Venlo, Neukirchen-Vluyn etwa.

„Wir wollen nicht der Parkplatz des Ruhrgebietes werden“

„Wir wollen nicht der Parkplatz des Ruhrgebietes werden“, betonte Mellenthin. Großstädte wie Köln und Düsseldorf verfügten jeweils über nur eine derartige Anlaufstelle für Lkw-Fahrer, das Ruhrgebiet derzeit über drei. Mit dem geplanten Standort am Kaiserberg würde Duisburg die Hälfte der Kapazität zur Verfügung stellen. Mit Asterlagen wären an drei der sieben Duisburger Autobahnausfahrten Autohöfe erreichbar. Zuviel, zumal Fläche unproduktiv vergeudet werde.

Parkende Lkw am Toeppersee verärgern die Anwohnern Foto: Helmut Stamm / stamm

Bis zum nächsten, jenseits der Rheins an der A 40, seien es nur vier Kilometer. Claudia Leiße von den Grünen wies darauf hin, das nach den geltenden Richtlinien alle 15 bis 20 Kilometer ein unbewirtschafteter und alle 50 bis 60 Kilometer ein bewirtschafteter Rastplatz vorgesehen sein sollten, nach geltenden EU-Vorgaben dürften die Fahrer die Wochenende nicht in ihren Kojen verbringen, sondern auf Kosten der Spediteure in Hotels. Das müsse umgesetzt werden.

„Vorschlag ist kontraproduktiv“

SPD-Ratsfrau Elke Patz machte darauf aufmerksam, dass der Rat sich auch mit Bedacht gegen einen Autohof entschieden habe. Denn dieser trage nicht zu einer Entspannung des Lkw-Problems in Rheinhausen bei, sondern würde dieses nach Einschätzung der SPD sogar noch verschärfen. „Es würde sich rumsprechen, dass man hier gut übernachten kann und Fahrer aus Krefeld, Moers und der gesamten Umgebung würden angelockt. Die Belastung durch den Schwerlastverkehr würde steigen“, meinte Patz - „Rheinhausen, das Mekka der Lkw-Fahrer“. Die Rheinhauser Bevölkerung wolle man aber entlasten. Ein Autohof wäre demnach kontraproduktiv.

Zweifellos, die Anzahl der Lkw auf den Straßen wird steigen, von einem Plus von 30 Prozent in den nächsten Jahren ist die Rede, ergänzte Ratsmitglied Manfred Krossa. Es sei also nicht so, als bestünde kein Handlungsbedarf, eben nur nicht für Duisburg.

Lkw-Fahrer lassen sich in zwei Gruppen teilen

Zudem machten Grüne und SPD deutlich, dass sich die Lkw-Fahrer in zwei Gruppen einteilen ließen. Es gebe einmal solche, die in Logport ein Unternehmen ansteuern, um dort Ware abzuliefern oder in Empfang zu nehmen und solche, die einfach nur mehrere Tage auf einen Auftrag warteten. Während Oberbürgermeister Sören Link aktuell mit den Unternehmen von Logport im Gespräch sei, um sie dazu zu bewegen, auf ihrem Gelände Parkplätze einschließlich Sozialräume für die Fahrer bereitzustellen („Wer profitiert, muss sich auch kümmern“), versuche man die andere Gruppe durch Verbote und Kontrollen fern zu halten.

„Durch Vergrämen alleine wird man keinen Erfolg haben“

„Durch Vergrämen alleine wird man keinen Erfolg haben“, meinte Seidelt, dem die Formulierung, als menschenverachtend interpretiert, übel genommen wurde. Bei diesen Fahrern, konterten die Grünen, handele es sich in der Regel um Osteuropäer, denen auch das Geld fehle, in einem Autohof zu übernachten. SPD-Ratsmitglied Reiner Friedrich kam schließlich noch mit einer Warnung: Wer neben der Osttangente, die auch schon durch ein ökologisch sensibles Gebiet geführt werden müsse, noch einen Autohof fordere, gefährde schließlich beides. Mit großer Mehrheit lehnte die BV den CDU-Antrag ab.