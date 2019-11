Ein Duisburger will im Sängerwettbewerb nach oben

Der Bundeswettbewerb Gesang ist für junge Künstler ein Sprungbrett für Karrieren. Der 25-jährige Philipp Nowicki hat die Hürde der Vorauswahl genommen, er ist in dieser Woche in Berlin bei der Endausscheidung dabei. Übers Halbfinale am Dienstag will der in Duisburg aufgewachsene Musicalsänger den Sprung ins Finale von Europas bedeutendstem nationalen Gesangswettbewerb schaffen, der seit 40 Jahren auch in den Genres Musical und Chanson ausgetragen wird. Seine Eltern in Rahm drücken die Daumen.

„Ich habe immer schon gesungen und Musik gemacht“, sagt Philipp Nowicki, der in Essen geboren wurde, in Duisburg aufwuchs, zum Studium wieder nach Essen ging und zur Zeit in Hamburg lebt, wo er am Stage Operettenhaus in „Tina – das Tina Turner Musical“ singt. „Schon immer“ habe er auch Sänger werden wollen, sagt der 25-jährige, der außerdem Klavier gelernt und als Jugendlicher Theaterspielen und Tanz für sich entdeckt hat. Er hat beim Duisburger Tanztheater Ulla Weltike Unterricht genommen und an der Duisburger Musikschule als 16-Jähriger die Studienvorbereitung mit den Fächern Gesang, Klavier und Musiktheorie absolviert.

Nach Folkwang folgte ein Jahr Studium in London

Mit Erfolg, er schaffte die Aufnahmeprüfung an der Folkwang-Universität, wo er am Standort Werden Gesang, Schauspiel und Tanz studierte. Und dann ging es nach London. „Ich wollte Auslandserfahrungen in einem englischsprachigen Land sammeln“, sagt Philipp Nowicki. Als Stipendiat des Deutschen Akademischen Austauschdienstes konnte er ein Master-Studium an der Royal Academy of Music absolvieren.

Parallel zum Folkwang-Studium stand er immer wieder auf der Bühne: Im Grillo-Theater in „Cabaret“ (2014-2016), in „Hello Again“ (mit Regisseur Gil Mehmert, der auch „Wahnsinn“ inszeniert hat) im Theater im Rathaus in Essen, in „Luther – das Poporatorium“ in der Maschinenhalle in Gladbeck-Zweckel oder in „Comedian Harmonists 2“ bei den Gandersheimer Domfestspielen.

Aktuell ist er beim Tina-Turner-Musical in Hamburg engagiert

Im Sommer 2018 kehrte Philipp Nowicki nach Deutschland zurück, bewarb sich für das Musical „Ghost“ – und wurde vom Branchenriesen Stage engagiert. „Es ist ein Glück, jetzt bei ,Tina’ mitzuspielen“, sagt er. Ist die Musical-Branche nicht ein hartes Brot für Künstler? „Man muss wissen, worauf man sich einlässt“, sieht er seinen Beruf realistisch.

Auf den Gesangswettbewerb hat er sich in Hamburg sorgfältig vorbereitet, hat einen Pianisten zu Hilfe genommen und viel ausprobiert. Wenn er vor die Jury tritt, muss er eine halbe Stunde Stücke aus seinem Repertoire vortragen, die sich die Juroren von einer Liste aussuchen. Dazu kommt ein Wahlstück. Philipp Nowicki hat sich für ein unbekanntes Werk entschieden. Er singt die Arie „Proud Lady“ aus dem Musical „The Baker’s Wife“ von Stephen Schwartz. Es basiert auf dem französischen Film „Die Frau des Bäckers“ von 1938.

Der Wettbewerb ist auch eine Kontaktbörse

40 Mitbewerber gibt es in der ersten Runde des Hauptwettbewerbs Musical. „Ich bin froh, dabei zu sein“, sagt der Duisburger. Natürlich möchte er weiterkommen und gewinnen. Aber schon die Teilnahme biete die Möglichkeit, sich zu präsentieren. In den Jurys sitzen Regisseure, Choreographen, Produzenten, eben Vertreter der Musical-Industrie. „Viele Leute schauen einen an, man hat die Chance, angesprochen zu werden“, schildert Nowicki den Wettbewerb auch als eine Kontaktbörse.

Auf die Preisträger wartet ein besonderes Auftritt: Das Preisträgerkonzert ist am 2. Dezember auf der großen Bühne des Friedrichstadt-Palasts.