Duisburg. Die Grünen in Duisburg werden 40. Die anderen Parteien gratulieren zum Geburtstag. Was CDU, SPD, FDP und Linke dem politischen Gegner wünschen.

Zum 40. Geburtstag fiel die Feier wegen des grassierenden Coronavirus aus – auf Nachfrage unserer Redaktion gab’s aber dennoch Glückwünsche von den anderen Duisburger Parteien an die Grünen. CDU-Chef Thomas Mahlberg, der sich jüngst auf der kommunalpolitischen Bühne zurückmeldete, erklärt: „Ich wünsche den Grünen Kreativität, Lebensfreude und Pragmatismus und nur seltene Veggie Days und Dogmatismus.“

Wilhelm Bies, Kreisvorsitzender der FDP, gratuliert: „Die Grünen haben mit ihrem Einsatz für die Umwelt beeindruckende parteipolitische Siege gefeiert. Mögen sie künftig ebenso erfolgreich für das streiten, was inmitten dieser Umwelt lebt: Die Menschen in unserer Stadt.“

Sarah Philipp (SPD) zollt den Duisburger Grünen Respekt

Die SPD-Landtagsabgeordnete Sarah Philipp, die demnächst Duisburger SPD-Vorsitzende werden möchte, zollt den Grünen Respekt: „Seit 40 Jahren sind sie scharfe Kritiker, aber auch konstruktive Begleiter sozialdemokratischer Politik für Duisburg. Es ist gut für unsere Stadt, dass sich daran nichts ändert. In der konkreten politischen Sache trennt uns so manches. So soll es sein. Ich freue mich auf die nächsten 40 Jahre mit Euch.“

Nese Kartal, Sprecherin der Linken, gratuliert ebenfalls zum Geburtstag. „Ich denke, die Grünen werden weiterhin im Bereich der Klimapolitik erfolgreich sein. Ich würde mir allerdings wünschen, dass sie sich auch für soziale Themen öffnen würden.“ (F.P.)