Duisburg. Eine Duisburgerin brach in Altenwohnanlagen ein und erbeutete EC-Karten. Trotz Verurteilung kann sie ihr Kind in Freiheit zur Welt bringen.

Duisburgerin bestahl Senioren und muss drei Jahre in Haft

Wegen Einbruchsdiebstählen und Computerbertrügereien verurteilte das Landgericht am König-Heinrich-Platz eine 30 Jahre alte Neumühlerin zu drei Jahren und zwei Monaten Gefängnis. 2018 war sie gemeinsam mit Mittäterinnen in Altenwohnanlagen und Seniorenheime eingebrochen, hatte Schmuck und Bargeld gestohlen und erbeutete EC-Karten anschließend eingesetzt, um die bestohlenen alten Menschen um weiteres Geld zu bringen.

Die Angeklagte quittierte das Urteil mit schmerzverzerrtem Gesicht. Das lag aber nicht an der Höhe der Strafe sondern daran, dass sie kurz vor Beginn des letzten Sitzungstages auf der Haupttreppe des Gerichtsgebäudes gestürzt war.

Duisburg: Angeklagte leistete 10.000 Euro Schadenswiedergutmachung

Im Laufe des mehrtägigen Prozesses hatte die 30-Jährige ein rückhaltloses Geständnis abgelegt. Dabei gab sie auch einen Einbruch in das Altenwohndorf in Laar zu. „Ich kann meinen Fehler nicht korrigieren“, so die Angeklagte. „Aber es tut mir sehr Leid.“ Ein Bekenntnis, das die 30-Jährige tatkräftig dadurch untermauerte, dass sie inzwischen 10.000 Euro als Schadenswiedergutmachung bei der Gerichtskasse einzahlte. Was immerhin rund einem Drittel der Schadenssumme entspricht.

Das Geständnis und die Schadenswiedergutmachung wirkten sich im Urteil deutlich zu Gunsten der Angeklagten aus. Ebenso berücksichtigte die Kammer, dass die Frau besonders haftempfindlich ist, weil sie in gut zwei Monaten ein Kind zur Welt bringen wird. Strafschärfend musste dagegen eine Reihe von Vorstrafen berücksichtigt werden. Zur Tatzeit hatte die Frau bereits wegen einer einschlägigen Tat unter Bewährung gestanden, wodurch sich ihr Aufenthalt hinter Gittern voraussichtlich um weitere zehn Monate verlängern wird.

30-Jährige kann ihr Kind in Freiheit zur Welt bringen

Wegen ihrer Schwangerschaft war die Angeklagte von der Untersuchungshaft verschont worden. Sie wird ihr Kind auch in Freiheit zur Welt bringen dürfen. Sie hofft, dass sie die Haft dann gemeinsam mit dem Neugeborenen in einer speziellen Hafteinrichtung für Mütter mit Kindern antreten darf.