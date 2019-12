Die Warn-App „Nina“ meldete am Mittwochabend eine Betriebsstörung in Duisburg-Homberg.

Duisburg. Im Venator-Chemiewerk in Duisburg ist es am Mittwochabend zu einer Störung gekommen. Das Unternehmen möchte am Donnerstag Details bekanntgeben.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Duisburger Westen: Gasgeruch nach Störung bei Venator

Im Chemiebetrieb von Venator ist es am Mittwochabend zu einer Betriebsstörung gekommen, bei der ein gasähnlicher Geruchsstoff ausgetreten ist.

Mehrer Anwohner hatten am Abend von einem Gasgeruch im Duisburger Westen berichtet. Die Feuerwehr warnte um 18.40 Uhr über die Warn-App „Nina“ vor einer Anscheinsgefahr. Gleichzeitig teilte die Feuerwehr aber auch mit, dass für die Bevölkerung keine Gefahr bestehe. „Es handelt sich definitiv um einen Geruchsstoff“, erklärten die Einsatzkräfte. Am Donnerstagmorgen war die Störung dann behoben.

Venator stellt in Duisburg-Homberg Chemikalien her

Venator stellt in dem Werk in Duisburg-Homberg Weißpigmente her. Das Unternehmen mit Sitz in England möchte sich am Donnerstagvormittag zu den Vorfällen äußern.