Duisburger Trauerredner schreibt Ratgeber für Notfälle

Auf einmal müssen Sanitäter einem bewusstlosen Menschen das Leben retten. Notwendige Informationen haben sie über die fremde Person aber nicht. Welche Krankheiten hat er? Welche Medikamente nimmt diese Person ein? Wie können sie Verwandte erreichen? Andere Situation: Völlig unerwartet verstirbt eine geliebte Person. In dieser Schocksituation müssen Angehörige funktionieren und Fragen beantworten können: Wo ist das Testament? Wie wollte der oder die Verstorbene beerdigt werden? All das könnte bereits vor einem Notfall geklärt werden. Wie genau, möchte Dirk R. Schuchardt aus Duisburg zeigen und mit seinem Ratgeber Menschen dabei helfen, die Zeit nach dem Tod zu organisieren.

„Durch meine Arbeit als Trauerredner bekomme ich viele Einblicke in Haushalte“, sagt Dirk R. Schuchardt, „da finde ich nicht nur ein riesiges Gefühlschaos, sondern auch ein Papierchaos“. Regelmäßig erlebt er Situationen, in denen Verwandte nicht alle wichtigen Dokumente finden können, die nun gebraucht werden – sofern sich um die Unterlagen vor dem Tod überhaupt gekümmert wurde. Testament und Erbfolge, Bestattungsverfügungen, Versicherungen oder auch Kontaktdaten von Freunden und Arbeitskollegen benötigen Hinterbliebene. In vielen Wohnungen sind diese Dokumente in der ganzen Wohnung verteilt oder gar nicht erst vorhanden.

„Auch junge Menschen können plötzlich aus dem Leben gerissen werden“

„Jeder von uns stirbt. Auch junge Menschen können plötzlich aus dem Leben gerissen werden“, betont der 48-Jährige. Mit seinem Hilfsangebot möchte er Menschen jeden Alters dabei helfen, sich mit dem Leben und Tod auseinander zu setzen. „Die Broschüre ist das Ergebnis meiner Erfahrungen aus der Sozialrechtsberatung und als freier Trauerredner“, sagt der Familienvater.

Das Thema „Vorsorge“ war Schuchardt besonders wichtig: „Viele sind der Meinung, dass der Ehepartner oder die Kinder im Fall der eigenen Entscheidungsunfähigkeit automatisch entscheiden können. Aber das ist falsch.“ In seinem Ratgeber erklärt er in einem Merkkasten, dass die Vorsorgevollmacht grundsätzlich verhindere, dass vom Betreuungsgericht ein fremder Betreuer bestellt wird.

Ein Notar ist für eine Vorsorgevollmacht nicht notwendig

Auch mit weiteren Irrtümern möchte Schuchardt Klarheit schaffen. Zum Beispiel: Ein Notar ist für eine Vorsorgevollmacht nicht notwendig. Ebenso muss die Vollmacht auch nicht regelmäßig erneut unterschrieben werden. „Eine Vorsorgevollmacht, die du mit 18 Jahren aufgesetzt hast, ist auch mit 80 Jahren und darüber hinaus gültig“, betont Diplom-Verwaltungswirt Schuchardt.

Eine SOS-Karte gehört ins Portemonnaie. Foto: Tanja Pickartz / FUNKE Foto Services

Dem Testament und Erbfolgen widmet der Autor auch ein Kapitel. Wie das wichtige Dokument auszusehen hat und was dort geschrieben sein muss, zeigt der freie Trauerredner anhand eines Beispiels. Eine Reihe an Tipps gibt er dazu auch. So muss das Testament eigenständig geschrieben und unterschrieben sein. Erben müssen so eindeutig wie möglich benannt sein, um Verwechslungen auszuschließen. Welche Angehörigen überhaupt erben, erklärt Schuchardt anhand gesetzlicher Erbfolgen.

Vorbereitung auf „digitalen Tod“

Ein Kapitel der Broschüre widmet sich auch den privaten Versicherungen. In einem Interview mit Dr. Annabel Oelmann, Vorständin der Verbraucherzentrale Bremen, werden Versicherungen im Rentenalter thematisiert. Denn nicht mehr jede Versicherung ist im höheren Alter noch notwendig, zum Beispiel die Berufs- oder Erwerbsunfähigkeitsversicherung. Erst durch seine Recherchen hat sich Dirk R. Schuchardt mit dem sogenannten „digitalen Tod“ auseinandergesetzt. „Allein im vergangenen Jahr kam es zweimal vor, dass die Witwen die PIN des Smartphones ihres Ehemannes nicht kannten“, berichtet er. Daher plädiert er darauf, Passwörter zu E-Mail-Konten, sozialen Netzwerken oder auch Einkaufsplattformen zu hinterlassen. Auch digitale Abo-Abschlüsse mit Spotify, Netflix und Co. sollten vermerkt sein.

Eine Notfalldose sollte im Kühlschrank stehen. Foto: Tanja Pickartz / FUNKE Foto Services

Einen weiteren Tipp, den der 48-Jährige seinen Lesern mitgeben möchte: Notfallkarten im Portemonnaie einführen. Mit wichtigen Kontaktnummern und Informationen darüber, ob die Person Allergien, Medikamente oder Patientenverfügungen hat, können Rettungskräften in Notsituationen agieren und helfen. Genauso tut es eine Notfall-Dose, in der der beigelegte Zettel mit Informationen der Person über Krankheiten, operative Eingriffe, Medikamente, Hausärzte, Kliniktasche oder Kontaktpersonen ausgefüllt werden muss.

Smartphone kann weiterhelfen

Damit Sanitäter nicht suchen müssen, soll diese Dose in die Kühlschranktür gestellt werden. Ein Aufkleber aus der Dose an der Haustür zeigt Rettungskräften, dass die hilflose Person über eine SOS-Dose verfügt.

Auch das Smartphone kann zum Beispiel der Polizei weiterhelfen. Schuchardt zeigt es am eigenen Handy: auf seinem Display stehen unter anderem der Name und die Handynummer seiner Frau. Ohne eine PIN eingeben zu müssen, können Helfer die Angaben sehen und Angehörige kontaktieren.