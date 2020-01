Duisburg. Christliche und muslimische Frauen setzen sich in Hamborn gemeinsam zu Themenabenden an den Tisch: Reden, zuhören, kennenlernen sind wesentlich.

Die 19. Verleihung des Duisburger Preises für Toleranz und Zivilcourage am Montag im jüdischen Gemeindezentrum am Innenhafen stand zum einen im Zeichen des 75. Jahrestages der Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz – aber auch der Initiative „Frauen aller Länder laden ein“, die NRW-Integrationsminister Joachim Stamp in seiner Laudatio als „wunderbares Engagement“ hervorhob.

Zur Initiative haben sich in Hamborn christliche und muslimische Frauen aus den christlichen Gemeinden, vom Verein Empathie, der seit 2013 im Kulturaustausch aktiv ist, dem Forum für Interkulturelle Information und Bildung (FIB) und der katholischen Frauengemeinschaft zusammengeschlossen. „Sie hatten mit Widerständen zu kämpfen“, so der Minister, der die Frauen eindringlich bat, ihre Arbeit „ganz lange weiterzuführen“.

Minister Stamp lobt eine einfache Idee gegen das Schubladendenken

„Einfach, grundlegend und selbstverständlich“ sei die Idee der Initiatorinnen gewesen: Sich zu treffen, miteinander zu reden, zuzuhören und sich kennenzulernen. Und damit „fällt das Schubladendenken auseinander“, so Stamp, der diese Gesprächs- und Netzwerkarbeit „wesentlich“ nannte. „Sie sind wichtige Vorbilder“, so Stamp, der diese eher stille Arbeit als positives Gegenbild zu rechten Krakeelern sieht.

Zu den Themenabenden sind im vergangenen Jahr im Schnitt jeweils 70 Frauen unterschiedlicher Herkunft und Religionen zusammengekommen und haben sich beispielsweise mit dem Fasten in verschiedenen Religionen auseinandergesetzt. Am 31. Januar wird im Gemeindehaus St. Barbara das Thema Arche Noah fortgesetzt mit der Fragestellung „Noahs Geschichte – ein Beispiel der Ignoranz der Menschen – auch unsere Geschichte?“

DGB-Vorsitzende findet deutliche Worte in Richtung AfD-Wähler

Zuvor hatte der Minister bekannt, dass sein Besuch des Konzentrationslagers Auschwitz „das prägendste Erlebnis meines Lebens“ gewesen sei. Aber es sei offensichtlich nicht selbstverständlich, dass Menschen aus der Geschichte lernen. Die Landesregierung werde es nicht hinnehmen, dass der Antisemitismus weiter waches. „Das wäre ein Armutszeugnis für Deutschland und NRW“, so Stamp.

Mit Blick auf die AfD hatte die Duisburger DGB-Vorsitzende Angelika Wagner gesagt, das angesichts der Sprache und der Drohungen, die Mitglieder der Partei pflegten, „keiner sagen soll, er habe es nicht gewusst und wollte nur Protest wählen“. Die Mehrheit in Duisburg aber denke anders. Das betonte auch Oberbürgermeister Sören Link. In Duisburg lebten Menschen aus 140 Nationen. Vielfalt bereichere, wecke aber auch Unsicherheit und Ängste, die man auflösen müsse. Dazu benötige es keiner großen Projekte, wie die Initiative „Frauen aller Länder laden ein“ zeigte, die mutig Toleranz und Akzeptanz fördere.