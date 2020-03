Duisburger Straße wegen Bauarbeiten zum A40-Ausbau gesperrt

Mitte Dezember 2019 erfolgte der Spatenstich zum Ausbau der A40 mit Neubau der Rheinbrücke in Duisburg-Neuenkamp.

Duisburg. Im Zuge des Ausbaus der A40 muss die Duisburger Straße in Homberg wegen Kanalarbeiten gesperrt werden. Umleitungen werden eingerichtet.

Im Zuge des achtstreifigen Ausbaus der Autobahn A40 wird die Duisburger Straße in Duisburg-Homberg in Höhe der Bestandsbrücke Neuenkamp von Freitag, 13. März, 20 Uhr, bis Montag, 16. März, 5 Uhr, voll gesperrt. Die Auf- und Abfahrten auf die A 40 in Höhe der Anschlussstelle Homberg stehen den Verkehrsteilnehmern jedoch weiterhin zur Verfügung.

Grund für die Vollsperrung sind Kanalarbeiten auf der Duisburger Straße, um die neue Versickerungsanlage in Höhe der Anschlussstelle Homberg an das Entwässerungssystem anzuschließen. Die Umleitungen sollen frühzeitig eingerichtet werden.

Neubau der Rheinbrücke in Duisburg-Neuenkamp

Die Deutsche Einheit Fernstraßenplanungs- und -bau GmbH (DEGES) plant und realisiert im Auftrag des Bundes und des Landes Nordrhein-Westfalen den Ausbau der A 40 zwischen den Anschlussstellen Homberg und Häfen einschließlich des Neubaus der Rheinbrücke Neuenkamp.

Bereits 2023 sollen den Verkehrsteilnehmern auf dem neuen, südlichen Überbau pro Fahrtrichtung drei Fahrstreifen zur Verfügung stehen, um Pendler und die ansässige Wirtschaft nachhaltig zu entlasten. Die Fertigstellung des gesamten Brückenbauwerks ist für 2026 geplant.