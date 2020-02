Sie sind so klein und haben doch Großes vor: Die Kinder der Grundschule Klosterstraße wollen die Welt retten. Dafür fangen sie vor der Haustür an: Ihre Aktion Energiesparen strahlt in die Duisburger Altstadt und in die Familien.

Bunt leuchtend hängen ihre Plakate seit Dienstag am Schulzaun, kunstvoll gestaltet mit eingängigen Symbolen und knappen Ansagen. Sie mahnen, keinen Müll ins Grün zu werfen, lieber zu duschen als zu baden, das Licht auszumachen, Bäume zu pflanzen und mehr Obst als Fleisch zu essen. Hundekot möchten sie auch nicht am Rande des Schulhofs vorfinden. „Influencer“ steht glitzernd auf dem Pulli eines Mädchens. Selbst gemalte Zettel mit den Hinweisen fanden auch den Weg nach Hause.

Grundschule macht seit Jahren beim Energiespar-Projekt ESPADU mit

Ein Rundumschlag in Sachen Nachhaltigkeit und Umweltschutz, wie ihn die Schule seit 2002 mit allen Jahrgängen pflegt als Teil von ESPADU, dem Projekt Energiesparen an Duisburger Schulen - zuletzt machten über 130 Schulen aller Schulformen in Duisburg mit.

Aktuell sind es nach einem Neustart 80, diese profitieren aber von einem neuen System: Ein Teil der eingesparten Energiekosten fließt als Prämie an die Schulen zurück.

Schulhof entsiegeln und grüner gestalten

Thomas Griebe von der Stadt Duisburg nimmt einen Wunsch direkt auf: Einen grüneren Schulhof könnte er schnell erfüllen, dafür gebe es Mittel aus der Zukunftsinitiative Wasser in der Stadt. Ein entsiegelter Schulhof, Dachbegrünung, Beete, all das könne zu 100 Prozent finanziert werden.

Klaus Pelzer vom Ecoteam NRW, die das Energiesparprojekt begleiten, lobt die Initiative der Schule, als Multiplikator im Stadtteil zu wirken. Beeindruckt ist er vom Klimavertrag, den alle Kinder unterzeichnet haben. Sie versprechen, Müll zu trennen, das Licht auszuschalten, beim Stoßlüften zu helfen und nicht unnötig Wasser laufen zu lassen.

Das ist ESPADU:

Gemeinsam mit dem Immobilien-Management Duisburg und der Firma Wertsicht GmbH wird mit den Schulen ein Projektplan erarbeitet mit Zielen und Aktivitäten, die während der Projektlaufzeit umgesetzt werden. Zur Unterstützung stehen Materialien wie das ESPADU Klimahandbuch, verschiedene Messinstrumente und Messkoffer, Aktionsvorschläge oder auch fertig ausgearbeitet Unterrichtsstunden für verschieden Altersgruppe und Schulformen zur Verfügung.