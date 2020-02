Die Polizei sucht Zeugen, die einen Überfall in Duisburg beobachtet haben.

Polizei-Einsatz Duisburger schlägt bewaffnetes Quartett in die Flucht

Duisburg. Ein 21-Jähriger ist von vier Männern in einem Duisburger Park mit einem Messer bedroht worden. Mit einer Drohung konnte er sie vertreiben.

Vier Männer haben Sonntagabend einen 21-jährigen Mann mit einem Messer bedroht. Nach Angaben der Polizei sollen sie ihn in einem Park an der Neuen Fruchtstraße in Duisburg-Neudorf angesprochen und Geld gefordert haben.

Der 21-jährige soll gedroht haben, die Polizei zu alarmieren. Daraufhin rannten die vier Richtung Koloniestraße davon. Der Tatverdächtige mit dem Messer soll 1,85 bis 1,90 Meter groß gewesen sein, er trug eine Kappe. Ein weiterer Mann soll 25 Jahre alt sein, er war bärtig und schlank, trug dunkle Nike-Schuhe, eine dunkle Jogginghose und eine schwarze Jacke. Zu den weiteren Tätern gibt es keine Beschreibung.

Wer das Quartett am Sonntag gegen 20 Uhr gesehen hat oder sonstige Angaben machen kann, möge sich an die Polizei wenden unter 0203/2800.