Duisburger Radwanderung startet am 26. April

Duisburg. Der Stadtsüden und Mülheim sind Ziele der Duisburger Radwanderung. Sie startet am Sonntag, 26. April. Angeboten werden Touren über 22 und 50 km.

Radfreunde können sich freuen. Auch in diesem Jahr laden der Stadtsportbund als Veranstalter und die WAZ als Partner zur traditionellen Duisburger Radwanderung ein. Am Sonntag, 26. April, können Teilnehmer wieder ab neun Uhr zur 50 Kilometer langen Rundtour aufbrechen. Auch eine kürzere Strecke über 22 Kilometer für Familien und Kinder ist vorgesehen.

Diesmal haben die Veranstalter eine Strecke ausgesucht, auf der die Radwanderer nicht nur die Natur im Stadtsüden, sondern auch attraktive Ziele in den Nachbarstädten Mülheim und Essen kennenlernen werden. So gehören die Kamera Obscura am Schloss Broich ebenso zu den Zielen wie auch die Altstadt in Mülheim-Saarn. Die Krupp-Siedlung im Essener Stadtteil Margarethenhöhe ist bekannt für die pittoreske Architektur der Wohngebäude.

Vorgesehen sind wieder vier unterschiedliche Einstiegsstellen, die wir in den nächsten Wochen bekanntgeben werden. Der zentrale Startpunkt wird wieder an der Königstraße in Höhe der Sparkasse sein. Beim Radfest auf der Königstraße sind unter anderem neben vielen Informationen ein Fahrrad-Gebrauchtmarkt wie auch eine Fahrrad-Waschanlage vorgesehen. Wir werden rechtzeitig informieren, an welchen Stellen Teilnehmerpässe erworben werden können. Die Teilnahme ist wie immer kostenlos.