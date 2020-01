Duisburger Prinzengarde: Herren haben hohen Gute-Laune-Pegel

Stefan Gutjahr hatte offensichtlich jede Menge Durst. Das hatte mit Sicherheit mit „Kellnerin“ Laura zu tun, die dem bewusst gestelzt wirkenden Zuruf „Mich dürstet“ prompt nachkam und dem Moderator der Herrensitzung am Freitagabend ein frisches Pils kredenzte.

Der Ex-Prinz aus dem Jahr 2013 (“Gutti I.“) moderierte am Freitagabend im Wyndham - Hotel die Sitzung der Prinzengarde. Seine häufige Getränke-Order war durchaus verständlich, denn Laura servierte das Bierchen pro Durchgang sehr zur Freude des jecken Männerpublikums in immer knapperen Dessous.

Viele eigene Akteure der Prinzengarde auf der Bühne

Aber nicht nur Laura konnte sich sehen lassen, das von den Organisatoren zusammengestellte Programm ebenfalls. Dass die Prinzengarde ihr Heimspiel nutzte, um den eigenen Akteuren eine Bühne zu bieten, ist durchaus verständlich und brachte in geballter Form den traditionellen Karneval in den ausverkauften Saal.

Für den gelungenen karnevalistischen Auftakt war mit dem Einzug des vereinseigenen Musikzugs gesorgt, anschließend bewies das Tanzpaar der stolzen Garde (Kira Tormo und Tim Steinfeld), dass man sich auch auf dem Gebiet nicht hinter den Protagonisten der rheinischen Karnevalshochburgen zu verstecken braucht. Das wurde auch bei Tanzmariechen Lisa Jungbluth und der Tanzgarde deutlich, die für ihre perfekten Auftritte mit kräftigem Applaus belohnt wurden.

Belastungstest für die Bühne

Männer unter sich: Eine ausgelassene Gruppe feierte bei der Herrensitzung am Freitag in Duisburg. Foto: Zoltan Leskovar / FUNKE Foto Services

Eigentlich fehlte nur noch das Reiterkorps, um alle Aktiven der Prinzengarde vorzustellen, aber das hätte vermutlich die Stabilität der kleinen Bühne überfordert. Dieser Belastungstest war den „Palm Beach Girls“ vorbehalten, die mit ihrer akrobatischen und temporeichen „Cabaret“ - Show mit tollen Choreografien für Glitzer und Glamour sorgten.

Es war schon bewundernswert, wie die dreißig Mädel aus Euskirchen auf engstem Raum ihren spektakulären Auftritt in Szene setzten. Auch „Sitzungspräsident“ Stefan Gutjahr zeigte sich begeistert: „Ich glaube, die Mädels können auch auf einem DIN-A-4 Blatt tanzen.“

Stadtprinz Sascha I. sorgte für Stimmung wie in der Nordkurve

So war die gute Stimmung vorprogrammiert, als Stadtprinz Sascha I. mit seinem Gefolge unter dem Jubel der Narren Einzug in den Saal hielt. Diesmal wurden Prinz, Hofmarschälle und die vier hübschen Paginnen zu den Klängen des traditionellen Larida - Marsches sogar von einer recht stattlichen Abordnung der Prinzengarde begleitet, kein Wunder, man war ja schließlich eh in voller Besetzung vor Ort.

Die aktuelle Prinzencrew sorgte mit ihren Stimmungssongs und Tanz- Choreos dafür, dass der „Gute-Laune-Pegel“ im Saal hoch blieb und als dann noch Prinz Sascha mit Blick auf das bevorstehende Heimspiel des MSV Fangesänge anstimmte, fühlte es sich im Festsaal an wie in der Nordkurve der MSV-Arena.

Scherze aus der Zoten-Schublade und perfekte Cover-Songs

Gleich drei Büttenredner bemühten sich mit ihren Beiträgen um die Aufmerksamkeit der Jecken. Das wird aus nachvollziehbaren Gründen im Laufe des Abends immer schwieriger. „Onkel Werner“ hatte zu Beginn damit noch weniger Probleme, bei „Ausbilder Schmidt“ wurde es schon unruhiger und „Manni, der Rocker“, der drei Stunden nach Programmbeginn seinen Auftritt hatte, musste schon ganz massiv „Ruhe im Saal“ einfordern. Dabei hatte „Manni“ offensichtlich sein „Herrensitzungs - Special“ mitgebracht. Dabei greift man dem Anlass entsprechend gerne in die allerunterste Zoten-Schublade. Ist halt Herrensitzung, alles reine Geschmackssache.

Ein Highlight war der Auftritt der Neusser Stimmungsband „Röbedeuker“. Die Musiker um Frontfrau Andrea Schwarz coverte nicht nur die aktuellen Karnevalshits total perfekt. Als sich dann noch die Bassistin Netty van Dorisson das Mikro schnappte und gemeinsam mit der Band den ultimativen Rocksong „Highway To Hell“ performte, tobte das Publikum vor Begeisterung.

Die nächsten Termine der Prinzengarde

Bis zum Rosenmontag stehen für die im Jahr 1937 gegründete Prinzengarde noch einige Veranstaltungen an:

Samstag, 1. Februar um 11:11 Uhr steigt das Herrenessen des „Korps à la Suite“ (nur für geladene Gäste)

Samstag, 15. Februar um 18 Uhr wird zur Prunksitzung „... Opernhaus“ im Stadttheater Duisburg geladen (Restkarten sind noch erhältlich)

Donnerstag, 20. Februar, 18 Uhr: Altweiberball der Prinzengarde im Wyndham-Hotel Duisburger Hof

Samstag, 22. Februar, 19 Uhr: Bunter Karnevalsabend mit Kai Magnus Sting (Gemeinschaftsveranstaltung mit dem HDK) im König-Pilsener-Festzelt an der Gutenbergstraße