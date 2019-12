Duisburger Polizisten im Einsatz verletzt: Hand gebrochen

Die Polizei in Duisburg ist am Wochenende bei zwei Einsätzen angegriffen worden.

Duisburg. Ein Duisburger Polizist hat den Schlag eines Flüchtenden abgewehrt und sich dabei die Hand gebrochen. Weitere Widerstände am Wochenende.

Bei zwei Einsätzen wurden Duisburger Polizisten verletzt. Ein Beamter muss jetzt eine gebrochene Hand auskurieren.

Der erste Widerstand ereignete sich am Freitag, als Beamte einen 38-jährigen Mann in Duisburg-Beeck kontrollieren wollten. Der Mann wurde per Haftbefehl gesucht und versuchte sich der Kontrolle zu entziehen, indem er Fersengeld gab. Da die Streifenbeamten schneller waren, schlug der Gesuchte nach den Polizisten. Ein 23-jähriger Beamter konnte zwar den Schlag abwehren, brach sich jedoch die Hand. Seine Kollegen nahmen den Schläger fest.

Frau kratzt und bespuckt Polizeibeamte

Der zweite Widerstand fand am ersten Advent in Walsum-Aldenrade statt. Polizisten waren zum dritten Mal wegen einer Ruhestörung auf der Heinrich-Lersch-Straße im Einsatz und nahmen einen uneinsichtigen 23-Jährigen in Gewahrsam. Dessen Freundin griff daraufhin die Beamten an. Die alkoholisierte 25-Jährige soll nach Angaben der Polizei die Beamten gekratzt und ihnen ins Gesicht gespuckt haben.

Die Frau wurde für eine Blutprobenentnahme mit zur Wache genommen. Ein Polizist (22), der leicht am Arm verletzt wurde, konnte im Dienst bleiben. Gegen die Frau wurde Anzeige wegen des Widerstandes erstattet.