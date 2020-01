Duisburg. Aaliyah war die schnellste: Das Duisburger Neujahrsbaby kam um 1.15 Uhr zur Welt. Über 4000 Babys wurden 2019 in den Duisburger Kliniken geboren.

Wieder ist das erste Baby des Jahres im Sana-Klinikum in Wanheimerort auf die Welt gekommen: Am 1. Januar 2020 um 1.15 Uhr wurde Aaliyah geboren.

Sie ist 3350 Gramm schwer und 51 Zentimeter groß, berichtet Mama Chantal Bender, die schon wieder entspannt auf dem Krankenhausbett sitzt und lächelt. Dabei war die Geburt nicht ganz ohne: Wegen einer Blutgerinnungsstörung wollten die Ärzte auf eine Schmerzbetäubung durch eine PDA verzichten. Die sieben Stunden Wehen und die Geburt selbst waren daher kein Spaziergang, erzählt die 20-Jährige. „Es war auszuhalten, aber am Ende war ich auch froh, dass sie da ist." Mit neugierigen Augen habe sich das Baby sofort umgesehen, erzählt die zuletzt in einem Hotel beschäftigte junge Mutter.

Mutter ist bei der Geburt der Enkelin mit im Kreißsaal

Mit Mama Barbara hatte Chantal Bender erfahrene Unterstützung an ihrer Seite, für die siebenfache Mutter ist es das erste Enkelkind. Alle Tanten und Onkel haben noch am Neujahrstag die kleine Aaliyah begrüßt. Die Kleine liegt derweil unter einer rosa Herzchendecke, ihre Händchen stecken in rosafarbenen Fäustlingen, damit sie warm bleiben.

Die Geburt zur Jahreswende war nicht ganz geplant, „eigentlich ist sie vier Tage überfällig“, sagt die Mama, die in ihrer Wohnung ein Zimmer für die Kleine ganz in Pink und Rosa gestaltet hat, mädchentypisch eben.

4090 Babys kamen im Jahr 2019 in Duisburg zur Welt

Das Rennen um das Neujahrsbaby hat zwar wie im letzten Jahr das Sana für sich entschieden. Aber auch in den anderen Krankenhäusern sind am 1. Januar einige Babys zur Welt gekommen. Im Bethesda kam das erste Kind um 2.49 Uhr zur Welt, im Malteser St. Anna wurden zwischen 8 und 10 Uhr zwei Babys geboren, und im Helios St. Johannes meldete sich das erste von zwei Babys um 6.58 Uhr.

Insgesamt kamen im Jahr 2019 knapp 4090 Kinder zur Welt, davon 1776 im Sana, 1001 im Bethesda, knapp 800 im Johannes und im St. Anna 513.

