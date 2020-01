Duisburger Lo-Fi-Musiker Tom Russler hat Fans in den USA

Tom Russler ist hauptberuflich ein ganz normaler Biologiestudent. Seit ein paar Monaten produziert er allerdings in seinem 20 Quadratmeter großen Zimmer unter dem Künstlernamen „Low Frequency Music“ so genannte Lo-Fi Musik. Bereits jetzt hören Menschen aus knapp 70 Ländern seine Songs. Knapp 6000 spielen sie etwa auf „Spotify“ ab. Die meisten Hörer hat er in den USA, aber auch in Deutschland kommen seine Lieder gut an. „Es ist schon echt verrückt“, stellt Tom fest.

„Lo-Fi steht für low fidelty und bedeutet eigentlich, dass die benutzten Sounds wenige Höhen, dafür viel Bass haben. Dadurch entsteht ein für Lo-Fi typischer Sound“, erklärt der 23-Jährige. Die Stücke sind hauptsächlich instrumentell und eignen sich durch den sanften Charakter als Entspannungsmusik. „An Lofi mag ich besonders, dass sie kaum auffällt. Man kann sie perfekt im Hintergrund laufen lassen, wenn man lernt oder mit Freunden abhängt.“ Bei Lo-Fi werden zudem so genannte Samples benutzt – ein Großteil der Musik wird einfach von jemandem genommen und eine Melodie wird um ein bestimmtes Lied gebastelt. Tom Russler versucht hingegen einen anderen Weg zu gehen. Er macht am liebsten alles selbst. Fröhlich soll es sein. „Ich experimentiere viel rum“, erzählt er.

Duisburger Musiker hat philosophische Texte eingebaut

Der Musiker Tom Russler übersetzt die eingespielten Melodien in andere Instrumente und verändert die Struktur der Töne. Foto: Tanja Pickartz / FUNKE Foto Services

In einem seiner Lieder verwendet er Ausschnitte aus einem philosophischen Text, um „das gewisse Etwas“ zu erschaffen. Ursprünglich wollte er seine Musik nicht veröffentlichen. Mit der Zeit wollte er aber wissen, wie sie ankommt. „Spotify scheint am besten zu laufen, dort habe ich innerhalb von 28 Tagen mehr als 10.000 Aufrufe erreicht “, berichtet er stolz. Auf Lo-Fi kam er, da ihm in anderen Musikrichtungen immer etwas gefehlt hat. „Ich liebe den super entspannten Charakter der Musik. Mein größtes Ziel ist es, eine Melodie zu erschaffen, die hängen bleibt.“

Musik macht er schon seit vielen Jahren. Durch Zufall stieß er mit zwölf Jahren auf ein Klavier: „Bei unserem Umzug damals haben wir eins übernommen, ich habe dann immer darauf rum geklimpert.“ Seine Mutter schenkte ihm daraufhin Unterricht. „Wenn man Stunden nimmt, dann hat man das Gefühl, dass man sich verbessern muss, da dafür ja auch Geld ausgegeben wird.“ Spaß machte ihm das nicht: „Es war einfach nur Zwang.“ Das Klavierspielen war für ihn also erstmal vom Tisch. Das Interesse kam jedoch drei Jahre später. Da abe ich einfach angefangen ein paar Melodien zu spielen, die ich schön fand. Das waren intime Momente, weil ich noch nicht gut war und auch nicht wollte, dass es andere hören.“ Mit Youtube Tutorials brachte er sich schließlich das Klavierspielen selber bei und übte jeden Tag bis zu zwei Stunden. „Ich habe mit Kinderliedern angefangen, mein erstes richtiges Lied war dann Numb von Linking Park“, erinnert er sich.

Inzwischen beherrscht Tom Russler drei Instrumente

Währenddessen zeigte ihm ein Freund auch das Gitarrespielen, auch am Schlagzeug fand er schnell Gefallen. „Ich habe mir natürlich ein Schlagzeug gewünscht, habe dann stattdessen allerdings erstmal ein Jahr Unterricht von meinen Eltern geschenkt bekommen, den ich dann auch durchgezogen habe“, erzählt er lachend. Dass er insgesamt drei Musikinstrumente beherrscht, ist für die Entstehung seiner Lieder natürlich hilfreich. „Ich spiele das meiste am E-Piano ein und übersetzte es dann mit einem Musikprogramm in andere Instrumente oder verändere die Struktur der Töne.“

Für die Zukunft plant er viele weitere Lieder zu komponieren, will aber trotzdem sein Studium fortführen. Youtube-Größen wie „Neotic“ oder „Chill out records“, die online zusammen weit mehr als eine Million Follower haben, unterstützen ihn bereits, indem sie seine Lieder auf ihren Kanälen hochstellen und somit verbreiten. „Musik zu machen erfüllt mich einfach und es ist das, was ich gerne in Zukunft machen möchte.“