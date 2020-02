Duisburger Komponist vertont poppig die Menschenrechte

Wie klingen eigentlich die Menschenrechte? Poppig und mitreißend! Zumindest bei dem Duisburger Komponisten Axel Christian Schullz. Seit 2009 vertont der Musiker die 30 Artikel der UN-Menschenrechts-Charta und studiert sie mit verschiedenen Sängern ein, die sich extra für einzelne Auftritte in Chören zusammenfinden.

Fast 40 Sänger stehen am Dienstagabend in der Evangelischen Gnadenkirche in Neumühl beisammen und erfüllen mit ihren Stimmen den Raum: „Wonke umuntu unelungelo lempilo.“ Das ist der Beginn von Artikel 3 der Menschenrechte auf Zulu, der Sprache, die in Südafrika gesprochen wird. „Jeder hat das Recht auf Leben“ heißt der Satz auf Deutsch.

Das Recht auf Freizeit und Erholung

Es ist einer von neun Artikeln, die die Gruppe für ihre Auftritte im NRW-Landtag in Düsseldorf am Samstag einstudiert hat. Pünktlich zum 70. NRW-Geburtstag wollen die Sänger an die Wichtigkeit der allgemeinen Grundsätze erinnern. Und genau dafür hat sie Axel Christian Schullz komponiert: „Menschenrechte gehen uns alle etwas an, aber trotzdem kennen sie nur die wenigsten Leute.“ Auch der Duisburger Komponist hat die Menschenrechte erst richtig kennen gelernt, als er damit begann, sie zu vertonen. „Artikel 24 war mir zum Beispiel neu: das Recht auf Freizeit und Erholung.“

Mit einem Artikel setzt sich Schullz ans Klavier und beginnt zu improvisieren. „Ich spiele einfach, was mir in den Kopf kommt.“ Bei manchen Artikeln geht das besonders schnell. „Als ich Artikel 24 gelesen habe, dachte ich: Das klingt nach Reggae“, erinnert sich Schullz lachend. Nach erfolgreicher Komposition entsteht aus jedem Artikel ein ein- bis fünfminütiges Lied. Die Noten dazu stellt der Musiker inklusive Übungs-Demos ins Internet, so dass sie jeder kostenlos downloaden kann. „So möchte ich die Menschenrechte bekannter machen. Sachen, die man singt oder als Melodie hört, bleiben viel besser im Kopf“, kommentiert Schullz, der alle Artikel, die er schon vertont hat, auswendig kann.

2018 werden die Menschenrechte 70 Jahre alt. Zum Jubiläum möchte der Duisburger Komponist die Menschenrechte von 70 Chören weltweit singen lassen. Die Musiker möchte er über soziale Netzwerke wie Facebook und Twitter und über Chorleiterverbände zusammenbekommen. Chöre aus Australien, den USA und Großbritannien haben sich schon jetzt angemeldet. „Ich träume davon, dass eine Gruppe von internationalen Musikern die Menschenrechte in der Generalversammlung der Vereinten Nationen singt. Das wäre genial“, meint Schullz.

Generalprobe in Neumühl

Bis es so weit ist, will der Komponist alle 30 Artikel und die Präambel auf Englisch für Chöre und Orchester komponiert haben und ins Internet stellen. Bisher hat er etwa 20 beendet. Aber schon jetzt werden die Menschenrechte dank Axel Christian Schullz gesungen. „Das ist schon etwas Anderes, als wenn man einen Pop-Song singt. Ich stelle mich da ganz anders drauf ein“, sagt Jürgen Terstegge, der am Samstag im Landtag mit dabei ist. „Denn wir dürfen nicht vergessen: Etwas Wichtigeres als die Menschenrechte gibt es kaum“, fügt Pianist Niclas Floer hinzu. „Sie sind der Schlüssel für ein friedliches Zusammenleben auf disem Planeten.“