Duisburger Jazz-Reihen bieten Stars und Sternchen auf

Mit vielversprechenden Konzert-Programmen geht Eckart Pressler ins Jazz-Jahr 2020. Sowohl die Säulen- als auch die Mercator-Reihe sind prominent besetzt. Nach einer erfolgreichen Saison 2019 vor allem beim Mercator-Jazz mit seinem Partner Peter Baumgart präsentiert das Veranstalter-Team diverse Hochkaräter, aber auch talentierten Nachwuchs.

Das erste Säulen-Konzert findet bereits am Freitag, 10. Januar, um 20 Uhr mit dem Duo ManiaCholy statt. Dazu gehören der Pianist Kai Schumacher, der bei Eckart Pressler längst zu den Stammgästen gehört, und Friedemann Pardall, Solo-Cellist der Duisburger Philharmoniker. Die Besucher dürfen sich auf unter anderem Musik von Astor Piazzolla und George Gershwin freuen.

Sechs Konzerte im ersten Halbjahr in der Duisburger „Säule“

Weiter geht es am 5. Februar mit einem Solo-Konzert des Kontrabassisten Robert Landfermann, der nicht nur im Trio von Pablo Held bekannt wurde, sondern der in der Kölner-Jazz-Szene zu den prägenden Musikern gehört und auch von John Scofield geschätzt wird. Am 26. Februar folgt ein Konzert mit dem U.K. Quartett; Akoli. Dies sind der Schlagzeuger Uwe Kellerhoff, der Bassist Alex Morsey und der Pianist Matthias Dymke, die mit dem Saxofonisten Peter van der Heusen unter anderem als Tatort-Hausbandmusiker bekannt sind.

„Drei im roten Kreis“ haben sich die drei Musiker um den Saxofonisten Reiner Witzel getauft, die am 22. April in der Säule spielen. Am 20. Mai sind die vier Musiker des Kaleidoskops zu Gast und am 20. Juni beendet das Trio von Horst Hansen das erste Jazz-Halbjahr in der Säule.

Mercator-Jazz startet mit der WDR-Big-Band und Tutu Pouane

Das mit großen Namen attraktiv aufgestellte Mercator-Jazz-Programm startet am 25. März anlässlich der Duisburger Akzente unter dem Titel „Pure Sounds“ mit der grandiosen WDR-Big-Band und der südafrikanischen Sängerin Tutu Pouane unter der Regie des Bassisten John Clayton. Am 14. Mai ist im kleinen Saal der Mercatorhalle der spanische Pianist Daniel Garcia mit seinem Trio zu erleben. Für das rasante Vorspiel sorgt die Percussionistin Leonie Klein. Mit dem Pianisten Jasper van’Hof ist am 27. August einer der Alt-Stars der europäischen Jazz-Szene zu Gast, der von dem Saxofonisten Paul Heller, dem Bassisten Martin Gjakonowski und dem virtuosen Schlagzeuger Bodek Janke begleitet wird.

Zuletzt darf man sich am 19. November auf ein Konzert mit dem Bassisten Michel Benita freuen, in dessen Quartett auch der großartige Trompeter Matthieu Michel Akzente setzt.

Weitere Informationen unter www.mercatorjazz.de oder unter info@pressler-events.de.