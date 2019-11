Duisburger Jahrbuch erschienen

Der Ball liegt in der Mitte eines Raumes an der Horst-Schimanski-Gasse. „Wer mag, bitte“, sagte Marcel Gurk in der festen Ahnung, dass sich wohl niemand der Anwesenden den Fußball zum Jonglieren schnappen würde. Seine Annahme sollte sich bestätigen. Denn das, was der 22-jährige Neumühler kurz zuvor mit dem Ball angestellt hatte, war schlicht nicht zu toppen. Gurk jonglierte den Ball hunderte Male auf Fuß, Kopf und Hals, er legte das Spielgerät sogar eine Weile auf seiner Wange ab. Der Ballkünstler ist Teil des Duisburger Jahrbuchs 2020. Autor Thomas Richter, im Hauptberuf Redakteur bei der WAZ, hat ein Portrait über Marcel Gurk geschrieben.

Gurk war die Attraktion bei der Buchpräsentation des Duisburger Jahrbuches 2020, für die der Mercator-Verlag in einen benachbarten Raum an der Horst-Schimanski-Gasse umgezogen war. Ballartist Gurk hat es zu diversen Titeln in seinem Metier geschafft und zeigt inzwischen sogar in einer eigenen TV-Sendung sein Können am runden Leder.

Der 22-Jährige ist aber nicht der einzige Prominente, der im Jahrbuch gewürdigt wird. So handelt eine Geschichte in dem 178-seitigen Werk vom großen Autor Erich Maria Remarque. Der, so schreibt es mit Ingo Plaschke ein weiterer Zeitungsredakteur (NRZ), hat seine Arbeit zum Klassiker „Im Westen nichts Neues“ im Sankt-Vincenz-Hospital am Dellplatz begonnen. Remarque liegt einem Teil der 5000 Exemplare umfassenden Auflage als Druck bei, geschaffen hat diesen der hiesige Künstler Cyrus Overbeck. „Wir freuen uns, dass er 500 Drucke zur Verfügung gestellt hat“, sagt Jutta Nagels, die der Verlag zusammen mit ihrer Schwester Susanne leitet.

Altgediente und neue Autoren

Insgesamt 29 Texte aus den Bereichen Kultur, Historisches, Sport, Natur und Stadtgespräch haben es in das Buch geschafft. „Viele unserer langjährigen Autoren haben wieder Beiträge geschrieben, aber einige Neuzugänge sind dabei. Weitere Autoren sind immer gerne gesehen“, sagt Susanne Nagels.

Weiterer Blick ins Jahrbuch: Unter anderem gibt es ein Interview zu 50 Jahren Filmforum mit dem scheidenden Leiter Kai Gottlob und auch eine Geschichte über den Grafikkünstler Marten Dalimot, der Duisburg mit seiner Spraykunst schöner macht. Die 250-jährige Geschichte Neudorfs ist ebenso Thema die Entstehung Bissingheims oder auch die Entwicklung des Problemstadtteils Hochheide rund um die Sprengung des ersten „Weißen Riesen“.

Das Duisburger Jahrbuch, ISBN 978-3-946895-27-5, ist zum Stückpreis von 16,90 Euro im stationären wie digitalen Buchhandel zu bekommen. Weitere Informationen gibt es im Netz auf der Seite: www.mercator-verlag.de.