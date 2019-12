Duisburger Heiligabendgottesdienst unter freiem Himmel

„Wir singen ,O du fröhliche’, trotzdem.“ Pfarrer Martin Nadolny steht am Nachmittag des Heiligen Abend vor dem evangelischen Gemeindezentrum und hält den ungewöhnlichsten Gottesdienst seiner Laufbahn. Weil die Stadt in der vergangenen Woche die Nutzung des ev. Gemeindezentrums an der Gustav-Adolf-Straße wegen Brandschutzmängeln untersagt hat - und die benachbarte Kirche unlängst im November entwidmet wurde – feiert die Gemeinde den Gottesdienst eben vor der Tür, „unter Gottes freiem Himmel“, wie Nadolny es in seiner Ansprache formuliert.

Rund 100 Besucher sind zu diesem besonderen Gottesdienst in Duisburg-Neudorf gekommen. Foto: Foto: Jörg Schimmel / FUNKE Foto Services

Rund 100 Besucher sind gekommen, alle eingepackt in dicke Jacken und zur Sicherheit mit einem Regenschirm ausgestattet. Doch der liebe Gott hat ein Einsehen, es fieselt an diesem trüben 24. Dezember nur ein bisschen zwischendurch.

Duisburg-Neudorfer Gemeinde unterstützt ihren Pfarrer

„Ich finde es gut, dass er das durchzieht und sich von nichts unterkriegen lässt“, erklärt Lia Bork, die auch mit Mann und Sohn zum Gottesdienst gekommen ist, um zu zeigen, dass sie Pfarrer Nadolny unterstützen. „Man fragt sich natürlich schon, warum das ausgerechnet drei Tage vor Weihnachten sein musste, unser Gemeindehaus zu schließen“, sagt Helmut Schwend, der sich im Presbyterium der Gemeinde engagiert und positiv überrascht ist, dass so viele Personen gekommen sind. „Das zeigt, dass die Gemeinde zusammensteht.“ Kirchenmusiker Volker Nies und sein Posaunenchor sind es ohnehin gewohnt, auch draußen zu spielen.

Pfarrer Nadolny musste ein bisschen improvisieren. Ursprünglich wollte er die Bildergeschichte von dem südamerikanischen Hirtenjungen Angel und seiner Decke mit Hilfe eines Beamers präsentieren. Das fällt nun aus. Auch wird an der einen oder anderen Stelle etwas gekürzt, der Temperaturen wegen. Doch die Parabel von Angel, dessen wertvollstes Stücke eine Decke ist, die ihn nachts wärmt und ihm tagsüber eine bequeme Sitzgelegenheit bietet, passt auch so gut in diese Zeit. Als er nämlich durch die Anden streift, findet er einen Stall, in dem Menschen leben, die noch weniger besitzen als er. Also überlässt er ihnen seine Decke. Als er ohne das Erbstück zurück kehrt, schimpfen seine Eltern zunächst - und verstehen dann, warum der Junge so handelte. „Wenn wir teilen, werden wir nie ärmer“, betont Nadolny. Bisher fand in dem evangelischen Gemeindehaus Neudorf auch immer das Mitbring-Frühstück, organisiert von der Initiative Kultursprung und der Flüchtlingshilfe Neudorf statt, bei dem sich die Neudorfer und ihre neuen Nachbarn aus der Flüchtlingsunterkunft Memelstraße kennen lernen konnten. Im Anschluss an die Geschichte von Angel verteilen Helfer an jeden Gottesdienstbesucher ein Stück Kuscheldecke.

Der Posaunenchor von Kirchenmusiker Volker Nies ist es gewohnt, draußen zu spielen. Pfarrer Nadolny musste ein bisschen improvisieren. Foto: Foto: Jörg Schimmel / FUNKE Foto Services

Am Tannenbaum flattern die Strohsterne, nach einer Dreiviertelstunde wird es ein bisschen ungemütlich draußen vor dem Gemeindezentrum. Anja Damm verteilt Glühwein und Kräcker. Die Presbyterin hat am 24. Dezember Geburtstag. Morgens wird Geburtstag gefeiert, ab nachmittags dann Weihnachten. „Es hat sich seit einigen Jahren so eingebürgert, dass wir nach dem Gottesdienst noch zusammenstehen, bevor alle wieder nach Hause gehen“, erzählt die nun 51-Jährige. In diesem Jahr hat sie sich gewünscht, dass das Wetter hält und trocken bleibt. Hat fast geklappt. Erst danach fängt es wieder richtig an zu schütten.

Es wird dennoch vorerst der letzte Gottesdienst sein, der auf diese Weise stattfindet. Die für den 29. Dezember um 9.30 Uhr und 31. Dezember um 18 Uhr im Gemeindehaus geplanten Gottesdienste fallen aus. Der Neujahrsgottesdienst am 1. Januar 2020 wird nun im Gemeindezentrum der evangelischen Kirchengemeinde Neudorf-Ost (Wildstraße 31) um 11 Uhr gefeiert. Anfang Januar soll es eine weitere Begehung des Gemeindehauses geben. Danach wird entschieden, wie es weiter geht und was getan werden muss, um einen zweiten Rettungsweg einzurichten. Auch, was der Umbau kostet und wer ihn bezahlt, muss dann noch geklärt werden.