Die 75 Grundschulen in Duisburg werden zum kommenden Schuljahr 2020/21 insgesamt 4.462 Erstklässler aufnehmen. Das ist das Ergebnis des Anmeldeverfahrens, das vom Amt für Schulische Bildung am Dienstag im Schulausschuss vorgestellt wird.

Insgesamt wurden demnach von den in der Einwohnermeldedatei (EWO) erfassten 4.634 Schulneulingen 4.466 Kinder angemeldet. Dies entspricht einer Quote von ca. 97 Prozent. Damit wurden unter Berücksichtigung der üblichen leichten Wanderungsverluste stadtweit betrachtet alle Kinder angemeldet.

Hohe Fluktuation erschwert die Schulraum-Bedarfsplanung

„Wie in den vergangenen Jahren bestätigte sich der Trend, dass die Zahlen des Melderegisters nur noch begrenzt als Grundlage einer Schulraum-Bedarfsplanung herangezogen werden können“, berichtet die Schulverwaltung. Dies zeige sich an einigen Standorten, an denen die Zahl der eigentlich im Einzugsbereich wohnenden Neueinschüler/innen teilweise deutlich unterschritten wird, etwa an der GGS Bergstraße (Meiderich), GGS Humboldtstraße (Alt-Hamborn) und der Regenbogenschule (Marxloh). Gründe hierfür werden in der hohen Einwohnerfluktuation im Einzugsbereich und der damit verbundenen nicht aktuellen EWO vermutet. So lebten etwa laut Melderegister zum Stichtag 159 potenzielle Erstklässler im Einzugsbereich der Humboldtstraße, tatsächlich verzeichnet die Schule am Ende aber nur 77 Anmeldungen.

Überhänge an einigen Grundschulen

Auch in diesem Jahr konnten nicht alle Grundschulen alle angemeldeten Kinder aufnehmen. Unter Berücksichtigung der gesetzlichen Aufnahmekriterien wurde den nicht aufgenommenen Kindern ein Platz in einer benachbarten, wohnortnahen Schule angeboten.

Abzüglich der zurückgestellten Kinder und der Schüler, die eine Förderschule besuchen werden, wurden insgesamt 4.462 Neueinschüler/innen aufgenommen. Diese Zahl wird sich erfahrungsgemäß bis zum tatsächlichen Schuljahresbeginn noch etwas verändern.