Duisburg: Zu viel Müll landet im Altpapierbehälter – Kritik

Duisburg. Immer öfter landet Müll in den Altpapierbehältern. Die Duisburger Wirtschaftsbetriebe haben deshalb Konsequenzen angekündigt.

In den Altpapierbehältern landet immer mehr Müll, der dort nicht hineingehört. Das stellen die Wirtschaftsbetriebe Duisburg (WBD) in letzter Zeit vermehrt fest. „Es kann zukünftig vorkommen, dass fehlbefüllte Altpapierbehälter nicht geleert werden. Auch die Papierbündelsammlung ist davon betroffen“, so WBD-Sprecherin Silke Kersken, „die Kolonnen, die Sammlung und Leerung des Altpapiers vornehmen, werden verstärkt auf Verunreinigungen achten.“

Duisburg: Nachleerung kostet bis zu 44 Euro

Zur Altpapiersammlung gehören lediglich Zeitungen, Zeitschriften, Pappe und Kartonagen, Schreib- und Computerpapier sowie Verpackungen aus Papier, erklären die WBD. Milch- und Saftkartons, beschichtetes Papier und verunreinigte Pizzakartons zählen nicht dazu. Auch Hausmüll, Kunststoffe oder Verpackungen aus anderen Materialien dürfen nicht ins Altpapier gegeben werden. Wird ein Altpapierbehälter wegen Fehlbefüllung stehen gelassen, kann eine kostenpflichtige Nachleerung je nach Behältergröße zwischen knapp 22,00 und 44,00 Euro kosten.

Kunststoffsäcke müssen ausgeschüttet werden

Papierbündel sollten mit Kordel oder Kreppband verschnürt oder so in Kartons oder Papiertüten (keine Kunststofftüten) verpackt werden, dass kein Inhalt herumfliegt. Auch blaue Säcke mit geschreddertem Papier gehören nicht in die Behälter. Die Plastiksäcke müssen ausgeschüttet und in der Wertstofftonne entsorgt werden. „Altpapier ist ein wichtiger Rohstoff“, so die WBD-Sprecherin, „die Wiederverwendung ist aber nur bei einer sortenreinen Sammlung möglich“.