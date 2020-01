Duisburg: Wohl keine neue Gesamtschule an der Hitzestraße

Duisburg-Wanheimerort. Die Suche nach einem geeigneten Standort für eine neue Gesamtschule für den Stadtbezirk Mitte könnte sich noch weiter hinziehen. Die eigentlich dafür vorgesehene ehemalige Hauptschule an der Hitzestraße in Wanheimerort – sie ist seit Jahren geschlossen – eignet sich dafür offenbar nicht. Das teilte die Verwaltung auf Anfrage mit.

Überraschend kommt die Mitteilung nicht mehr: Die bereits mehrfach von der Verwaltung angekündigte Vorlage für den Schulausschuss gab es auch in der Sitzung der vergangenen Woche nicht. Das Ergebnis der Eignungsprüfung des Standorts zieht sich bereits seit fast einem Jahr. Für einen Standort im Stadtnorden wurde bereits im vergangenen Juli Vollzug gemeldet: Die einstige Anne-Frank-Hauptschule in Röttgersbach wird in den nächsten Jahren für rund 30 Millionen Euro zu einer sechszügigen Gesamtschule umgebaut (wir berichteten).

Neue Gesamtschule für Duisburg: Schnelle Realisierung nicht möglich

Das ist in Wanheimerort offenbar nicht möglich. „Die Rahmenbedingungen wie Grundstücksgröße, Überbaubarkeit und die Nähe zu Störfallbetrieben lassen eine schnelle Realisierung an dieser Stelle leider nicht zu“, teilt ein Stadtsprecher nun mit. Allenfalls wäre der Umbau des Altgebäudes zu einer vierzügigen Gesamtschule möglich. Benötigt wird aber auch für den Stadtbezirk Mitte aufgrund steigender Schülerzahlen eine sechszügige Schule.

Aus diesem Grund seien „weitere und zeitintensive – insbesondere schulplanungsrechtliche – Prüfungen durchzuführen“, kündigt die Verwaltung an. Ob sie nun die Suche nach einem alternativen Standort empfehlen muss, oder weiter mit dem Standort Hitzestraße plant, lässt die Verwaltung offen. Vielleicht erfährt der Schulausschuss in seiner nächsten Sitzung Konkreteres: Schuldezernent Thomas Krützberg hat für diesen Termin eine Vorlage angekündigt.