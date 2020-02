Seit zehn Jahren unterstützt es begabte und engagierte Studenten, unabhängig von ihrer sozialen Herkunft: Das Stipendium der Universität Duisburg-Essen (UDE). Als Teil des NRW-Stipendiums, das Vorbild für das Deutschlandstipendium ist, funktioniert das UDE-Stipendium auf ganz besondere Art und Weise: Die Universität wirbt Förderer, von großen Unternehmen bis zu Privatperson, dann verdoppelt der Staat die Fördersumme noch einmal.

Wie gut das funktioniert, erklärte UDE-Direktor Ulrich Radtke bei einem Festakt am Dienstag in der Gebläsehalle im Landschaftspark Duisburg – und der Gastredner, NRW-Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart, erzählte, warum es das Deutschlandstipendium ohne die UDE nicht gegeben hätte.

Duisburger und Essener Förderer sorgten gemeinsam für 12,2 Millionen Euro Fördergelder für Studenten

Volles Haus in der Duisburger Gebläsehalle: Viele Stipendiaten des UDE-Stipendiums waren der Einladung zur Feier des zehnjährigen Jubiläums gefolgt. Foto: Tanja Pickartz / FUNKE Foto Services

Schon bevor im großen Saal der Gebläsehalle der „offizielle“ Teil des Abends beginnt, zeigt sich in der Pumpenhalle, was das UDE-Stipendium abseits monetärer Unterstützung zu bieten hat. Die vielen geladenen Stipendiaten tauschen sich bei Cola und Wein nicht nur untereinander, sondern auch mit ihren Förderern aus. Gerade am technisch-naturwissenschaftlich geprägten Campus Duisburg lohnen sich Verbindungen in die Wirtschaft.

Als sich die Feiergemeinschaft dann in der Gebläsehalle niedergelassen hat, wirft UDE-Direktor Ulrich Radtke erstmal mit beeindruckenden Zahlen um sich. „Wir haben insgesamt 12,2 Millionen Euro Fördergelder ausschütten können, in Form von 3.394 Deutschlandstipendien für 1.330 Studenten“, freut sich der Rektor, diese Zahlen beziehen sich wohlgemerkt nur auf die UDE.

„Das Stipendium ist für mich eine Herzensangelegenheit“, fährt Radtke fort, das gilt scheinbar auch für die Förderer. „Wir haben in den zehn Jahren nur sehr selten einen Korb erhalten“, erinnert sich der Rektor an den Einwerbeprozess der Fördergelder. Genauso eine Erfolgsgeschichte: Von 61 aktuellen Förderern sind 20 schon seit Beginn des UDE-Stipendiums dabei.

Wirtschaftsminister Pinkwart plädiert für Annäherung von Bürgerschaft und Hochschulen

Bei NRW-Minister Andreas Pinkwart, von Ulrich Radtke liebevoll „der Vater des UDE-Stipendiums“ genannt, verrät schon der Professorentitel, dass der FDP-Politiker auch in der Wissenschaft zu Hause ist. Seine Mandate im Bundestag und Landtag wurden immer wieder von Lehraufträgen an verschiedenen Hochschulen unterbrochen, und wer dem Wirtschaftsminister am Dienstag lauscht, hört zwischen den Zeilen die große Liebe des Politikers für die Hochschulen durchklingen.

Duisburg Erfahrungen eines UDE-Stipendiaten Nach einem musikalischen Intermezzo der Band „Wildes Holz“ erzählte Ex-Stipendiat und Masterabsolvent Mohamed Kari von seinen Erfahrungen. In seiner kommenden Doktorarbeit forscht der Wissenschaftler, wie schon in seiner Masterarbeit, zu „Machine learning“, insbesondere zu Programmen, die das Fahrverhalten in Pkw analysieren. Den aktuellen Stipendiaten gab Kari drei Ratschläge mit: „Habt Mut zu mehr Selbstvertrauen, lasst euch inspirieren und glaubt an eine bessere Zukunft!“

Den interessierten Zuhörern, darunter auch der Essener OB Thomas Kufen und der Duisburger Stadtdirektor Martin Murrack, erzählt Pinkwart von den Anfängen des Stipendiums, das er als NRW-Stipendium 2009 auf den Weg brachte. „Es war eine ganz schöne Arbeit, das Geld unabhängig vom Bafög zahlen zu können“, erinnert sich Pinkwart, und genauso erinnert er sich an einen störrischen Landesfinanzminister, der nicht so wirklich Geld für das Stipendium locker machen wollte. Der durchschlagende Erfolg sprach dann aber für sich selbst, „und da hat sich die UDE hervorgetan“, lobt Pinkwart.

Pinkwart: Ohne UDE kein NRW-Stipendium und kein Deutschland-Stipendium

Ulrich Radtke, Rektor der Universität Duisburg-Essen, betonte beim Festakt zum zehnjährigen Jubiläum des UDE-Stipendiums, dass das Förderprogramm eine „Herzensangelegenheit“ für ihn und sein Team sei. Foto: Tanja Pickartz / FUNKE Foto Services

„Ohne die UDE hätte das NRW-Stipendium nicht funktioniert“, sagt Pinkwart, die Worte gehen beim Rektorat runter wie Öl. Der Minister geht sogar noch einen Schritt weiter: „Sicherlich gäbe es das Deutschlandstipendium ohne die Initiative der UDE heute nicht.“ Ganz persönlich, betont Pinkwart, wolle er sich deshalb bei Ulrich Radtke bedanken, der auch im politischen Berlin für das Deutschlandstipendium kämpfte.

Was dann folgt, ist eine Liebeshymne an die Uni – und ein Wunsch für die Zukunft, der auch dank des Deutschlandstipendiums wahr werden kann. „Wir dürfen in der Uni nicht in Echokammern diskutieren, wir müssen die Bürgerschaft und die Hochschulen zusammenführen“. Den Stipendiaten gibt er noch einen Rat mit auf den Weg. „Arbeitet zusammen, das Studium sind vielleicht die wichtigsten Jahre unserer Persönlichkeitsentwicklung.“