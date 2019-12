Beim Luft & Liebe Festival 2019 feierten tausende Raver in der Villa Rheinperle in Duisburg.

Duisburg. Der Vorverkauf für das Festival „Luft und Liebe“ startet. An zwei Wochenenden kann unter freiem Himmel im Villenpark Rheinperle getanzt werden.

Duisburg: Vorverkauf für „Luft und Liebe“-Festival beginnt

Das Festival der elektronischen Musik „Luft und Liebe“ geht 2020 in eine neue Runde: An zwei Terminen kann unter freiem Himmel im Villenpark Rheinperle getanzt werden. Tickets sind ab sofort erhältlich.

Unter dem Motto „Vorfreude verschenken“ bietet der Veranstalter Eintrittskarten für die kommenden „Luft und Liebe“-Termine an. Elektronische Musik erklingt im Villenpark Rheinperle am 30. und 31. Mai sowie am 29. August.

Festival „Luft und Liebe“: 5 Bühnen mit 70 DJs

In diesem Jahr legten bei dem Festival in Rheinhausen auf bis zu fünf Bühnen über 70 DJs auf. Mit dabei waren Größen, die auch außerhalb der Szene bekannt sind, darunter: Mousse T, DJ Quicksilver, Moguai oder Alle Farben. Mehrere 1000 Gäste kamen zu dem Festival. Doch es gab auch Kritik: Einige Besucher ärgerten sich über lange Wartezeiten an der Theke und über den Preis für Wasser.

Die Tickets für 2020 sind ab 34,90 Euro im Onlineshop unter luftundliebe.ticket.io erhältlich. Die auftretenden Künstler sind noch nicht bekannt.