Duisburg: Vorstand beschließt Aus für die Sparkassen-Gala

Vier Jahrzehnte lang gehörte die Sparkassen-Gala zu den beliebtesten Veranstaltungen in Duisburg. Es gab nicht viele ähnliche gesellschaftliche Ereignisse. Nun wird es bis auf weiteres keine Gala mehr geben. Der Sparkassenvorstand kippte die Veranstaltung.

Große internationale Stars traten bei der Gala auf: Tony Christie, Tom Jones, Howard Carpendale, Udo Jürgens und die damals noch nicht ganz so prominente Helene Fischer. Zuletzt gab es die ursprünglich jährlich stattfindende prunkvolle Veranstaltung nur noch im Zwei-Jahres-Rhythmus. Im Frühjahr hätte die nächste Gala angestanden. Sie wird nicht mehr kommen.

Duisburg: Sparkassen-Gala in Zeiten der Nullzinspolitik nicht mehr tragbar

Fans der Veranstaltung, die bereits eifrig bei der Sparkasse anfragten, erfuhren die traurige Nachricht als erste. Dem Vernehmen nach hatten längst nicht alle mit Verständnis auf die Entscheidung.

Der Sparkassenvorstand reagiert damit auf die veränderte wirtschaftliche Situation des kommunalen Geldunternehmens. In einer Zeit, in der Nullzinsen die Bilanz prägen, Zweigstellen geschlossen und Personal abgebaut werden müsse, sei eine derartige Gala einfach nicht mehr darstellbar, so die offizielle Begründung.