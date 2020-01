Duisburg: Viel Spaß und eine Schrecksekunde bei Damensitzung

„Und sie fliegt, fliegt, fliegt wie ein „Flieger“ – so hoch, dass das Mädchen vom Tanzcorps Colonia Rut Wiess die Deckenbeleuchtung im Hotel „Duisburger Hof“ leicht touchiert. Die junge Frau tanzt unbeeindruckt weiter und wird weiterhin kontrolliert durch die Gegend geworfen. Die Damensitzung der Duisburger Prinzengarde nimmt Fahrt auf.

Im großen Saal, der mit rot-weißen Bannern der Prinzengarde und farblich passenden Luftballons geschmückt ist, findet die erste Sitzung der Garde in diesem Jahr statt. 230 Damen sind gekommen: ausverkauft.

Wenn Kleopatra im Duisburger Hof auf ihrem Stuhl tanzt

Die Damen im Publikum hatten sichtlich Spaß bei der Sitzung der Duisburger Prinzengarde.. Foto: Tanja Pickartz / FUNKE Foto Services

Und die als Hexen, Teufeln und Minnie-Mäuse verkleideten Frauen haben Lust zu feiern. Marie-Luisa (31) oder Kleopatra, wie sie an diesem Abend lieber genannt werden will, war bereits 2019 bei der Damensitzung: „Letztes Jahr war’s schon geil, aber heute sind wir mit mehr Weibern da – das wird noch besser“, ist sie sich sicher.

Bei der Band „Die Mennekrather“ sitzt keine Dame, auch keine altägyptische Königin: Sie tanzen auf Stühlen, schunkeln Arm in Arm oder reißen die Hände hoch und singen mit – zu „Schenk mir dein Herz“ von den Höhnern oder „Stadt met K“ von Kasalla. Es geht sehr kölsch zu. Der Sänger, Frisur-Typ Andreas Gabalier, und die beiden Sängerinnen bringen das Publikum zum lebensfrohen Ausrasten. Danach wird die Atempause genutzt, um Wein, Bier und Sekt zu ordern.

Besucherinnen lachen um die Wette

Ebenfalls aus Köln ist der Tanzcorps Colonia Rut Wiess, der mit etwa 20 Tänzerinnen und Tänzern, die Bühne komplett ausfüllt. Schnell, rhythmisch und mit waghalsigen Wurf-, Dreh- und Hebe-Choreographien, begeistert der Kölner Trupp die Duisburgerinnen. Bis auf die Schrecksekunde, in der eine der jungen Kölnerinnen fast die Decke küsste, sind alle Anwesenden mehr als gut gelaunt, die Frauen lachen um die Wette.

Anne Vogd sorgte bei ihrem Auftritt für viele Lacher. Foto: Tanja Pickartz / FUNKE Foto Services

Starker Applaus und honorierendes Schreien ziehen sich permanent durch das Abendprogramm. Zu dem gehören auch die Karnevals-Rednerinnen Anne Vogd und Lieselotte Lotterlappen. Vogd, komplett in rotem Dress, reiht einen Witz an den anderen. „Männer, die mit Mitte 60 noch Vater werden? Ist doch wunderbar, da muss der Mann ja sowieso drei bis vier Mal in der Nacht aufstehen.“

Männer bekommen bei der Damensitzung ihr Fett weg

Männer bekommen bei der Damensitzung ihr Fett weg, das kommt beim Publikum gut an. Ein weiteres Beispiel von Vogd: „Wenn durch die Datenschutzverordnung keine Namen im Wartezimmer genannt werden dürfen, heißt es nur noch: ‚Der Mann mit den Erektionsstörungen bitte in Zimmer Drei‘.

Mit dem Besuch seiner Tollität, Sascha I., endet die Damensitzung, bei der wenig gesessen wurde und es startet die Aftershowparty: „Zu der dürfen dann auch Männer kommen“, witzelt Prinzengarde-Präsident Helmut Kellermann.